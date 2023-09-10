9 أهداف في مباراة مثيرة وفوز مهم للنصيرات في دوري الأولى

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حقق خدمات خانيونس فوزًا صعبًا وقاتلًا ومثيرًا على جاره الأمل (5-4) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب خانيونس ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى.

وشهدت المباراة غزارة تهديفية بواقع 9 أهداف، تفوق فيها خدمات خانيونس في وقت قاتل بهدف الفوز الذي سجله في الدقيقة 98.

ورفع هذا الفوز رصيد خدمات خانيونس إلى 9 نقاط في المركز الثالث، فيما بقي الأمل في المركز التاسع برصيد 5 نقاط.

نتائج مباريات يوم الأحد الموافق 10/9/2023 من دورينا الغزي موسم 2023-2024

خدمات خانيونس (5) – (4) الامل

أحمد الفقعاوي د.8 (خدمات خانيونس)

تامر مكرم د.12 (الأمل)

محمد أبو ريدة د.21 ر.ج (الأمل)

محمد أبو سبلة د.30 (خدمات خانيونس)

رمضان شبير د.50 (خدمات خانيونس)

محمد شقورة د.61 (الأمل)

محمود فحجان د.79 (خدمات خانيونس)

كمال النديات د.88 (الأمل)

أحمد الفقعاوي د.90+8 (خدمات خانيونس)

وفي مباراة ثانية اقتنص خدمات النصيرات فوزًا صعبًا على خدمات جباليا (1-0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدرة.

رفع خدمات النصيرات رصيده إلى 8 نقاط في المركز الخامس، فيما بقي جباليا في المركز العاشر برصيد 3 نقاط.