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9 أهداف في مباراة مثيرة وفوز مهم للنصيرات في دوري الأولى

الإثنين 11 سبتمبر 2023 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
9 أهداف في مباراة مثيرة وفوز مهم للنصيرات في دوري الأولى



غزة / سما /

حقق خدمات خانيونس فوزًا صعبًا وقاتلًا ومثيرًا على جاره الأمل (5-4) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب خانيونس ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى.

وشهدت المباراة غزارة تهديفية بواقع 9 أهداف، تفوق فيها خدمات خانيونس في وقت قاتل بهدف الفوز الذي سجله في الدقيقة 98.

ورفع هذا الفوز رصيد خدمات خانيونس إلى 9 نقاط في المركز الثالث، فيما بقي الأمل في المركز التاسع برصيد 5 نقاط.

نتائج مباريات يوم الأحد الموافق 10/9/2023 من دورينا الغزي موسم 2023-2024

 خدمات خانيونس (5) – (4) الامل

⚽ أحمد الفقعاوي د.8 (خدمات خانيونس)
⚽ تامر مكرم د.12 (الأمل)
⚽ محمد أبو ريدة د.21 ر.ج (الأمل)
⚽ محمد أبو سبلة د.30 (خدمات خانيونس)
⚽ رمضان شبير د.50 (خدمات خانيونس)
⚽ محمد شقورة د.61 (الأمل)
⚽ محمود فحجان د.79 (خدمات خانيونس)
⚽ كمال النديات د.88 (الأمل)
⚽ أحمد الفقعاوي د.90+8 (خدمات خانيونس)

وفي مباراة ثانية اقتنص خدمات النصيرات فوزًا صعبًا على خدمات جباليا (1-0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدرة.

رفع خدمات النصيرات رصيده إلى 8 نقاط في المركز الخامس، فيما بقي جباليا في المركز العاشر برصيد 3 نقاط.

#دوري الأولى #الأمل #خدمات النصيرات #خدمات جباليا #خدمات خانيونس

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