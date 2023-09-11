  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

البريج والصلاح يتأهلان لنهائي كأس كرة اليد

الإثنين 11 سبتمبر 2023 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البريج والصلاح يتأهلان لنهائي كأس كرة اليد



غزة / سما /

تأهل فريقا خدمات البريج والصلاح الرياضي، لنهائي كأس جوال والاتصالات دورة المرحوم ”جمال ابو دلال” لكرة اليد في غزة للموسم 2023-2024 ،بعد فوزهما على خدمات النصيرات و اتحاد دير البلح ، في نصف نهائي البطولة.

خدمات البريح (34) _ (31) خدمات النصيرات

وتمكن خدمات البريج من تحقيق فوزاً صعباً على خدمات النصيرات، بعدما حسم نتيجة شوطي المباراة (17_15) و (17_16) على التوالي، وبنتيجة إجمالية لصالحه (34_31).

الصلاح الرياضي (24) _ (21) إتحاد دير البلح

وفي اللقاء الثاني حسم الصلاح الرياضي مواجهته القوية أمام أتحاد دير البلح، بعد حسمه لنتيجة شوطي المباراة (12_11) و(12_10) على التوالي، وبنتيجة إجمالية لصالحه (24_21).

ويسعى خدمات البريج للحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي، فيما يتطلع الصلاح الرياضي للعودة إلى منصات التتويج التي غابت عنها الموسم الماضي.

ويلتقي البريج مع الصلاح  في المباراة النهائية في موعد سيحدده الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد لاحقاً.

#خدمات البريج #الصلاح الرياضي #كأس كرة اليد

الأكثر قراءة اليوم

المغرب لـ"إسرائيل": لسنا بحاجة لمساعدتكم

المؤسسة الأمنية تصدر بيانا حول قيام عناصرها بتصوير مواطن بعد القبض عليه في الخليل

صحيفة بريطانية: زعيم فاغنر ما زال حياً..موجود في هذه الدولة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

رئيس الموساد يهدد إيران..

لأول مرة.. السماح لوفد إسرائيلي رسمي بدخول السعودية

عن العاروري الذي تريد "إسرائيل" اغتياله

الأخبار الرئيسية

20230911112632

هنغبي يهدد السلطة الفلسطينية ويكشف : "نجري محادثات مع قادتها بشكل مباشر ووجهًا لوجه"

اصابتان : اعتقال شابين عقب اقتحام مخيم عقبة جبر وسط اشتباكات مسلحة

image_processing20230911-118757-9t488p

لهذا السبب لم تقتل "عبوة نابلس" الكبيرة جنود الاحتلال!

تقديرات أمنية إسرائيلية: موجة العمليات القادمة ستتركز في منطقتين.. والسبب حماس

المغرب لـ"إسرائيل": لسنا بحاجة لمساعدتكم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية