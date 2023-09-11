البريج والصلاح يتأهلان لنهائي كأس كرة اليد

غزة / سما /

تأهل فريقا خدمات البريج والصلاح الرياضي، لنهائي كأس جوال والاتصالات دورة المرحوم ”جمال ابو دلال” لكرة اليد في غزة للموسم 2023-2024 ،بعد فوزهما على خدمات النصيرات و اتحاد دير البلح ، في نصف نهائي البطولة.

خدمات البريح (34) _ (31) خدمات النصيرات

وتمكن خدمات البريج من تحقيق فوزاً صعباً على خدمات النصيرات، بعدما حسم نتيجة شوطي المباراة (17_15) و (17_16) على التوالي، وبنتيجة إجمالية لصالحه (34_31).

الصلاح الرياضي (24) _ (21) إتحاد دير البلح

وفي اللقاء الثاني حسم الصلاح الرياضي مواجهته القوية أمام أتحاد دير البلح، بعد حسمه لنتيجة شوطي المباراة (12_11) و(12_10) على التوالي، وبنتيجة إجمالية لصالحه (24_21).

ويسعى خدمات البريج للحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي، فيما يتطلع الصلاح الرياضي للعودة إلى منصات التتويج التي غابت عنها الموسم الماضي.

ويلتقي البريج مع الصلاح في المباراة النهائية في موعد سيحدده الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد لاحقاً.