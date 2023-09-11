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نيمار: لا أصدق أنني حطمت إنجاز بيليه

الإثنين 11 سبتمبر 2023 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نيمار: لا أصدق أنني حطمت إنجاز بيليه



وكالات / سما /

أكد النجم البرازيلي نيمار، أنه لا يصدق نجاحه في تجاوز رقم الأسطورة بيليه، ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب بلاده.

وتغلب المنتخب البرازيلي على نظيره البوليفي (5-1)، في افتتاح مشوار الفريق في تصفيات كأس العالم 2026 والتي ستقام في أمريكا والمكسيك وكندا.

وسجل نيمار (31 عاما) هدفا في الدقيقة 61 وآخر في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بعدما كان قد أهدر ضربة جزاء، ليرفع رصيده إلى 79 هدفا للبرازيل.

واحتفل المهاجم المنضم حديثا إلى الهلال السعودي قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، على طريقة بيليه، المتوفي العام الماضي، حيث قفز في الهواء ملوحا بيده.

وقال نيمار: "أنا سعيد للغاية، لا يوجد كلمات أعبر بها عن ذلك، لم أعتقد أبدا أنني سأحقق ذلك الرقم".

وسجل بيليه 95 هدفا للبرازيل، لكن ذلك يتضمن الأهداف في المباريات الودية أمام الأندية، فيما يعتمد الاتحاد الدولي (فيفا) فقط الأهداف المسجلة في شباك المنتخبات، بحيث يصبح عدد أهداف بيليه 77.

ويتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ترتيب الهدافين الدوليين في كرة القدم برصيد 123 هدفا، فيما تتصدر الكندية كريستين سنكلير الترتيب على كافة المستويات برصيد 190 هدفا.

وسيواجه المنتخب البرازيلي، حامل لقب كأس العالم 5 مرات، نظيره البيروفي في ثاني جولات تصفيات المونديال في ليما، الثلاثاء المقبل.

#نيمار #بيليه #البرازيل #منتخب البرازيل

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