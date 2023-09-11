ليونيل ميسي يختار أفضل مدافع في العالم حالياً

وكالات / سما /

وقع اختيار ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي وقائد منتخب الأرجنتين، على مواطنه كريستيان روميرو، نجم توتنهام، كأفضل مدافع في العالم حالياً.

وأظهر ميسي إعجابه بروميرو منذ بطولة كوبا أميركا 2021، والتي ساهم فيها كلا النجمين في تحقيق اللقب الأول منذ مدة طويلة، حتى أن البرغوث طالب إدارة البرسا آنذاك بمحاولة التعاقد مع اللاعب، لكن توتنهام تمكن من الظفر بخدماته في نهاية المطاف.

وأكال ليونيل ميسي المديح لكريستيان روميرو، ووصفه بأنه الأفضل في العالم بمركزه حالياً، رغم أنه دائماً ما يغيب عن أذهان الجماهير ووسائل الإعلام في القوائم المفضلة.

وقال ليونيل ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية عقب نهاية لقاء الأرجنتين ضد الإكوادور “روميرو؟ أعتقد أنه أفضل مدافع في العالم بالوقت الحالي. لقد لعب بشكل جيد للغاية، وفي رأيي، كان رجل المباراة”.

وأضاف نجم إنتر ميامي “وجوده خلفي هو أفضل شيء يمكن أن يحدث لي. إنه يجبرني دائماً على المضي قدماً، لأنه يريد دائماً اللعب وجهاً لوجه ضد خصمه، لقد اعتدت على عدم النظر إلى الوراء بوجوده، وهذا أمر جيد بالنسبة لي”.