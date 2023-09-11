رسمياً.. إقالة فليك من تدريب منتخب ألمانيا

وكالات / سما /

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم في بيان رسمي، مساء أمس الأحد، عن إقالة المدرب الوطني هانز فليك من منصبه على رأس العارضة الفنية لكتيبة الماكينات الألمانية.

واتخذ اتحاد الكرة القرار بإعفاء فليك من منصبه في ظل استمرار الأداء السيء والنتائج الغير مرضية لمنتخب ألمانيا في الفترة الأخيرة، والتي كانت آخر فصولها السقوط برباعية لهدف على يد منتخب اليابان، في مباراة ودية جمعت بينهما مساء السبت.

وأفاد الاتحاد الألماني في بيانه بأن فليك لم يعد يتقلد منصب المدير الفني للمنتخب، على أن يناقش أعضاء مجلس الإدارة الأسماء المتاحة لاختيار المدرب الجديد، داخلياً، حيث تستعد ألمانيا لاستضافة بطولة الأمم الأوروبية، يورو 2024، في غضون تسعة أشهر.

وسيتقلد رودي فولر منصب المدير الفني المؤقت لمنتخب ألمانيا إلى حين التعاقد مع مدرب دائم، على أن يتواجد فولر على رأس العارضة الفنية في مباراة فرنسا القادمة للمانشافت.

كما اتخذ الاتحاد القرار بالاستغناء عن مساعديّ فليك، ماركوس سورج وداني رول، على أن يساعد فولر، هانز ولف وساندرو فاجنر في اللقاء الودي ضد فرنسا يوم الثلاثاء المقبل، وسط سعي سريع من ألمانيا للتعاقد مع خليفة هانز فليك.