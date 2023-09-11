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برشلونة يتوصل إلى اتفاق تام لتجديد عقد تشافي

الإثنين 11 سبتمبر 2023 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يتوصل إلى اتفاق تام لتجديد عقد تشافي



وكالات / سما /

توصل نادي برشلونة إلى اتفاق تام مع المدرب تشافي هيرنانديز من أجل تجديد العقد المبرم بين الطرفين، حسبما أفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس الأحد.

وأوضحت الصحيفة المقربة من أسوار وصيف الدوري الإسباني أن الاتفاق بين الطرفين تم إغلاقه، ليجدد تشافي عقده كمدير فني لبرشلونة حتى صيف 2025، على أن يتم الإعلان عن عملية التجديد في الأسبوع المقبل.

ومن المنتظر أن يجتمع تشافي مع المدير الرياضي للبارسا، ديكو، يوم الأربعاء المقبل، قبل الإعلان الرسمي، ووفقاً للصحفي الإسباني جيرارد روميرو فإن عملية تجديد عقد تشافي مع إدارة البلوجرانا لم تكن في خطر بأي حال من الأحوال، وكانت بحاجة فقط للوقت للوصول لبر الأمان.

تشافي، الذي يبلغ من العمر 43 عاماً، ينتهي عقده الحالي مع إدارة خوان لابورتا في يونيو القادم، ما يعني أن عملية التجديد ستكون لموسم واحد فقط، مع إمكانية سعي الإدارة لمنحه المدرب عقداً جديداً في الموسم القادم، حال تحقيق الألقاب في نهاية مايو 2024.

ونجح تشافي في قيادة برشلونة للفوز بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي، وبدأ حملة دفاعه عن لقبه بحصد 10 نقاط من أول 4 جولات في المسابقة، التي يتصدر جدول ترتيبها في الوقت الراهن، الغريم ريال مدريد بالعلامة الكاملة.

#تشافي هيرنانديز #برشلونة

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