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رسمياً.. مانشستر يونايتد يتخذ قراراً ضد أنتوني

الإثنين 11 سبتمبر 2023 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً.. مانشستر يونايتد يتخذ قراراً ضد أنتوني



وكالات / سما /

أصدر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بياناً رسمياً، مساء أمس الأحد، بشأن لاعبه البرازيلي أنتوني، بسبب اتهامه بالاعتداء الجسدي على صديقته السابقة، جابرييلا كافالين.

وتحرك النادي الإنجليزي، بالاتفاق مع اللاعب، بعدما هاجمت كافالين الشياطين الحمر بسبب استمرار النادي في الاعتماد على اللاعب، وطالبت باستبعاده من الفريق، إثر تقدمها بشكوى ضد اللاعب، زعمت فيها أنه اعتدى عليها جسدياً في أكثر من مناسبة، ما جعل القضية تخضع للتحقيق في الوقت الراهن.

وقال اليونايتد في بيانه الرسمي” يعترف النادي بالادعاءات الموجهة ضد أنتوني، اتفقنا مع اللاعب على تأجيل عودته إلى أجل غير مسمى، في الوقت الذي سيعود فيه اللاعبين غير الدوليين إلى التدريبات يوم الإثنين”.

وأضاف النادي الإنجليزي” ندين أي فعل من أفعال العنف وسوء المعاملة، وندرك ضرورة حماية الجميع، ونعرف مدى تأثير هذه الادعاءات”.

بدوره، قال أنتوني في بيان رسمي” اتفقت مع مانشستر يونايتد على الغياب عن التدريبات لفترة، حتى أنتهي من الاتهامات الموجهة ضدي، وأريد التأكيد على براءتي من كل هذه الادعاءات، وسأتعاون بشكل كامل مع الشرطة في التحقيقات”.

#أنتوني #مانشستر يونايتد

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