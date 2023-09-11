روسيا تدرس إلغاء التأشيرات السياحية لـ4 دول عربية

رام الله / سما /

أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم ريشيتنيكوف، أن روسيا اقترحت الإلغاء الكامل للتأشيرات السياحية للكويت وسلطنة عمان والبحرين والسعودية وماليزيا.

وقال ريشيتنيكوف في خطاب له:" إننا نطور موضوع الانتقال إلى التخلي عن التأشيرات. من الدول التي نعمل معها وهي بلدان الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. واقترحنا الإلغاء الكامل للتأشيرات بالنسبة للكويت وعمان والبحرين والسعودية وماليزيا. حيث من الممكن أيضا زيادة عدد السياح من الدرجة الممتازة".

واعتبارا من 1 أغسطس الماضي، فإن روسيا والصين على استعداد لقبول مجموعات من السياح بشكل متبادل في إطار اتفاقية حكومية دولية بشأن التبادلات السياحية الجماعية بدون تأشيرة.