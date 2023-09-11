رام الله / سما /

ركزت الصحف المحلية الثلاث "الحياة الجديدةـ والأيام، والقدس"، الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها على خبر إصابة 5 مواطنين برصاص الاحتلال في مخيم العروب عقب تشييع جثمان الشهيد الطفل ميلاد الراعي.

كما ركزت الصحف على ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في المغرب إلى 2122، وتواصل عمليات البحث عن ناجين.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

*"الحياة الجديدة":

إصابات برصاص الاحتلال في مخيم العروب عقب تشييع جثمان الشهيد الراعي

رجال الإنقاذ يسابقون الزمن للوصول إلى ناجين من الزلزال المدمر في المغرب

اشتية يدعو المنظمات الحقوقية الدولية للتدخل لوقف جرائم الاحتلال

الشيخ والصفدي يبحثان الجهود المبذولة لوقف التدهور الذي تشهده الأراضي الفلسطينية

الإرهابيون في عين الحلوة يتراجعون ويطلبون وقف النار وخرق جديد يستهدف عسكريين في الجيش اللبناني

نتنياهو يؤجل تشديد الإجراءات القمعية للأسرى منعا للتصعيد خلال الأعياد اليهودية

إقامة صلاة الغائب بالمسجد الأقصى المبارك على شهداء زلزال المغرب

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للمرة السابعة لأمين سر "فتح" في أريحا

خلاف بين وزراء حكومة نتنياهو بشأن الانصياع لقرارات المحكمة العليا

*"الأيام":

المغرب: تكثيف عمليات البحث عن ناجين وعدد قتلى زلزال مراكش يرتفع إلى 2122

إصابات بعد تشييع شهيد مخيم العروب والاحتلال يقتحم ويعتقل ويصادر ممتلكات

إصابة 5 مستوطنين وتضرر مركبات جراء رشقها بالحجارة

19 إصابة بينها 5 حرجة بحادث سير في السموع

مصادقة على تمويل سكة القطار الخفيف لربط مستوطنتي “غيلو" و"راموت"

قرار أولي بإقامة مستوطنة جديدة تضم 3500 وحدة و1300 غرفة فندقية جنوب القدس المحتلة

عمان: الشيخ يبحث مع الصفدي وقف التدهور في الضفة

"الصحة" تدعو الأطباء مجددا لوقف الإضراب

تقارير عبرية: نتنياهو يرجئ تشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين

46 قتيلا على الأقل في غارات جوية على أحياء جنوب الخرطوم

لبنان: التوتر يخيم على مخيم عين الحلوة مع انتهاك الجماعات المتشددة لوقف النار

*"القدس":

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في المغرب إلى 2122 شخصا والجرحى 2421

تشييع الشهيد ميلاد الراعي في مخيم الراعي

19 إصابة في حادث سير جنوب الخليل بينها خمس بالغة الخطورة

نتنياهو يرجئ تشديد ظروف الأسرى منعا للتصعيد خلال الأعياد اليهودية

إسرائيل تحول 500 مليون شيقل لقطارات التهويد لربط مستوطنات القدس