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الاحتلال يعتقل 11 مواطنا من محافظة الخليل

الإثنين 11 سبتمبر 2023 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 11 مواطنا من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية وأمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: عدنان مسودة، ومثنى القواسمة، وباسل فراح، وأنس محمود سلهب التميمي، من مدينة الخليل، ومحمد أبو هليل من دورا، ومحمد مطور من سعير، وعبيدة عادي من بيت أمر، وأيهم عصافرة، وضياء الزهور من بيت كاحل، وعبد الله وأحمد حميدات من صوريف.

في السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية عند مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بيت أمر وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب بإعاقة مرورهم.

#الخليل #الاحتلال

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