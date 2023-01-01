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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

الإثنين 11 سبتمبر 2023 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات نفذت عمليات اقتحام في عدة مناطق، وداهمت العديد من منازل المواطنين وعاثت فيها خرابًا، وأخضعت سكانها للتحقيق الميداني.

واعتقل من الخليل 8 مواطنين، هم المحرر مثنى القواسمي، أنس سلهب، عدنان مسودة، باسل فراح، محمد أبو هليل، محمد مطور، عبيدة عادي، ضياء الزهور.

فيما اعتقل من المزرعة الغربية شمال رام الله، بدر الدين صالح.

واعتقل عبدالله زكارنة من منزل عائلته في حي البيادر بجنين.

واعتقل علاء عنايا، ومجد عنايا، من بلدة عزون شرق قلقيلية والتي شهدت مواجهات عنيفة.


وفي القدس المحتلة، اعتقل مهران احميدان، ومحمود منصور، وكلاهما من بلدة بدو.

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