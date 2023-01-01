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اسعار الخضروات واللحوم في اسواق غزة

الإثنين 11 سبتمبر 2023 07:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسعار الخضروات واللحوم في اسواق غزة



غزة/سما/

جاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم وطبق البيض في أسواق قطاع غزة اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023، على النحو التالي: -

بندورة                    3.5 شيكل

بصل بلدي               3.5 شيكل

بطاطا بلدية          2.5 شيكل

فلفل أخضر             3 شيكل

فلفل رومي           6.5 شيكل

خيار حمامات       2.5 شيكل

خيار بلدي               4 شيكل

ليمون أخضر         3.3 شيكل

ليمون اصفر          2.5 شيكل

باذنجان كبير            2 شيكل 

باذنجان صغير          2 شيكل

كوسا صغيرة            4 شيكل

ثوم                       10 شيكل

ملوخية ملقطة      2.5 شيكل

أفوكادوا                  4 شيكل

وقية بامية بيضاء      4 شيكل

وقية بامية خضراء    3 شيكل

قرع أصفر                 3 شيكل

رمان حامض              4 شيكل

وقية ورق عنب زيتاني   6 شيكل

سلق مفروم           2.5 شيكل

بنجر                        3 شيكل

بطاطا حلوة              2 شيكل

دجاج                     11.5 شيكل

لحوم حمراء             38 شيكل

طبق البيض   14 شيكل

دجاج كامل صافي       14 شيكل

صدر دجاج كامل         24 شيكل

ستيك وشاورما صدر دجاج  25 شيكل

شيش طاووق               24 شيكل

دبوس دجاج              14.5 شيكل

فخد دجاج بدون ظهر  14.5 شيكل

فخد دجاج بظهر          12.5 شيكل

جناح دجاج                    10 شيكل

كبدة دجاج                     15 شيكل

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