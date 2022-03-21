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الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للمرة السابعة لأمين سر "فتح" في أريحا

الأحد 10 سبتمبر 2023 10:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للمرة السابعة لأمين سر "فتح" في أريحا



أريحا/سما/

 جددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الاعتقال الإداري لأمين سر حركة "فتح" في محافظة أريحا والأغوار، نائل أبو العسل، للمرة السابعة على التوالي.

ويأتي تجديد اعتقال أبو العسل إداريا، في سياق سياسة الاحتلال المنتهكة للقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية، حيث يتم تجديد اعتقاله لدى اقتراب موعد الإفراج عنه.

واعتقل أبو العسل بتاريخ 21/3/2022، وكان قد اعتقل سابقا ثلاث مرات.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.

#نائل ابو العسل

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