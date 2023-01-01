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إصابة 5 جنود لبنانيين إثر سقوط قذيفة قرب مخيم عين الحلوة

الأحد 10 سبتمبر 2023 09:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 5 جنود لبنانيين إثر سقوط قذيفة قرب مخيم عين الحلوة



بيروت/سما/

أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم (الأحد) بإصابة خمسة عسكريين إثر سقوط قذيفة على مركز للجيش قرب مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب البلاد.

ونقل تلفزيون «الجديد» عن مصدر عسكري القول إن الجيش استخدم السلاح ردا على الاستهداف بالقذيفة التي سقطت بالقرب من مداخل منطقة التعمير.

وكانت «الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام» قد قالت أمس (السبت) إن عدد ضحايا الاشتباكات في مخيم عين الحلوة ارتفع إلى أربعة قتلى و60 مصابا.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت الوكالة أن الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان ما زال متوترا وأن الاشتباكات ما زالت متقطعة.

#مخيم عين الحلوة

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