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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب

الأحد 10 سبتمبر 2023 09:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب



الرباط/سما/

 ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب، ليل الجمعة، إلى 2122، إضافة إلى 2421 جريحا، حسبما أعلنت وزارة الداخلية المغربية في آخر إحصائية لها.

وقالت الداخلية المغربية، اليوم الأحد، إن عدد الوفيات بلغ 1351 بإقليم الحوز، و492 بإقليم تارودانت، و201 بإقليم شيشاوة، و17 بعمالة مراكش.

وأضافت أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بكل من عمالات وأقاليم ورزازات، وأزيلال، وأكادير إداوتنان، والدار البيضاء الكبرى، واليوسفية، وتنغير، مشددة على تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة.

#المغرب

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