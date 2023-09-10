الشيخ والصفدي يبحثان وقف التدهور الذي تشهده الأراضي الفلسطينية

عمان/سما/

بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، مع نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجهود المبذولة لوقف التدهور الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك خلال استقبال الصفدي للشيخ، اليوم الأحد، في العاصمة الأردنية عمان، في إطار عملية التنسيق والتشاور المستمرة بين المملكة ودولة فلسطين.

كما بحث الطرفان، إيجاد أفق سياسي حقيقي لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين، بما يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة.

وأكد الشيخ والصفدي ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوّض فرص تحقيق السلام، وحذرا من خطورة استمرار غياب تحرك حقيقي لحل الصراع على أساس حل الدولتين.