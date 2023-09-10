رئيس الموساد يهدد إيران..

القدس المحتلة/سما/

تحدث رئيس الموساد، دافيد بارنياع، عن "إحباط" محاولة إيرانية لتزويد روسيا بصواريخ قصيرة وبعيدة المدى؛ فيما زعم إحباط 27 هجوما إيرانيا كان مخططا لاستهداف "يهود أو إسرائيليين في جميع أنحاء العالم، خلال العام الأخير".

جاءت تصريحات برنياع خلال مشاركته في افتتاح مؤتمر نظمته جامعة رايخمان في هرتسيليا حول الإرهاب، اليوم، الأحد. وأطلق خلالها سيّلا من التهديدات، بما في ذلك استهداف قادة إيرانيين "في العمق الإيراني وفي قلب العاصمة طهران".

وقال برنياع: "نحن نعلم أن الإيرانيين كانت لديهم نية أن يبيعوا لروسيا ليس فقط طائرات مُسيّرة - ولكن أيضًا صواريخ قصيرة وبعيدة المدى، وهي صفقة تم إحباطها".

وأضاف "لدى إيران نية لبيع روسيا المزيد من الأسلحة، الأمر الذي قد يتم إحباطه".

وأشار إلى "المخاوف" الإسرائيلية من أن تزود روسيا إيران أسلحة متطورة في ظل التعاون العسكري بين طهران وموسكو على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا، "الأمر الذي سيعرض سلامتنا وربما وجودنا هنا لخطر مؤكد".

كما ادعى برنياع أن إسرائيل "أحبطت بالتعاون مع شركائنا حول العالم، 27 هجومًا إيرانيا ضد يهود أو إسرائيليين في جميع أنحاء العالم، خلال العام الأخير".

وزعم القبض على "خلايا" إيرانية مختلفة "كانت مزودة بأسلحة وبنوايا وبأهداف واضحة"، وادعى أن ذلك تم "في جميع أنحاء العالم - أوروبا وأفريقيا والشرق الأقصى وأميركا الجنوبية".