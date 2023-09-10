  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نشر تفاصيل اعتقال مؤلمة لثلاثة أسرى

الأحد 10 سبتمبر 2023 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
نشر تفاصيل اعتقال مؤلمة لثلاثة أسرى



رام الله/سما/

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم، شهادات اعتقال و تفاصيل مؤلمة واجهها الأسرى الثلاث ( محمد نغنغية و هشام جاد الله و اسحاق محاميد)، نقلها محامي الهيئة عنان خضر، بعد زيارتهم في مركز توقيف حوارة.      
 
و قالت الهيئة أنه و بتاريخ 07/09/2023، قامت قوة من الجيش والشرطة الاسرائيلية بمداهمة منزل الأسير محمد نغنغية ( 42 عاما) من مخيم جنين، حيث فجروا الباب و تعمدوا تفتيش المنزل بشكل همجي و العبث بمحتوياته  وتخريبه، ثم قاموا بالاعتداء على الأسير بالضرب المبرح على كافة أنحاء جسده ، متسببين له بكسر في مشط قدمه اليمين، وجروح في كتفه الايسر، وكدمات متفرقة في جسمه، ثم عصبوا عينيه و كبلوا يديه، و اقتادوه الى مركز توقيف حوارة، و بقي حتى اللحظة دون علاج، على الرغم من حاجته الماسة الى رعاية طبية فورية.    
 
أما الأسير هشام علي محمد جاد الله ( 28 عاما) من مخيم عسكر/ نابلس، فقد اقتحمت قوات من جيش الاحتلال منزله يوم 04/09/2023، و قاموا بتفجير الباب و قلب محتويات المنزل رأسا على عقب، ثم اعتدوا على الأسير بالضرب الشديد، و قاموا بتعصيب عينيه و تكبيله بمربط بلاستيكي رفيع ذو حواف حادة وتم شده بإحكام ، وبقي على هذا الحال منذ لحظة اعتقاله حتى إيصاله إلى المعتقل "حوالي 3 ساعات".  
بتاريخ 08/09/2023 خضع للتحقيق من قبل الشرطة الاسرائيلية في مركز تحقيق سالم ، و تم
تمديد توقيفه  72 ساعة، حتى تقرر محكمة سالم العسكرية هل سيتم تحويله للاعتقال الإداري أم لا.   
 
في حين تعرض الأسير اسحاق ابراهيم محاميد( 30 عاما) من مخيم نور شمس/ طولكرم ، للضرب وتم تخريب محتويات بيته، بعد قيام الجنود بمداهمة منزله يوم 05/09/2023، و اعتقاله و نقله الى مركز سالم، حيث تم التحقيق معه  و تمديد توقيفه لمدة 72 ساعة من تاريخ 08/09/2023، للنظر في احتمالية تحويله للاعتقال الإداري.

#اسرى فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

غزة: توقف موقت لتأشيرة تركيا..ما السبب؟

أسعار صرف العملات

لواء مصري يرد على ادعاءات إسرائيل حول "أشرف مروان"

إلى الرئيس عبّاس.. لا تعتذر ولا تتراجع وأمامك فُرصة ذهبيّة للتّكفيرِ عن خطاياك..

نتنياهو : اصبحنا جزء من مشروع دولي "غير مسبوق" تشارك فيه السعودية وإسرائيل

هل يلغي نتنياهو قرار بن غفير بشأن زيارات الأسرى الفلسطينيين؟

زلزال المغرب: فقدان الاتصال مع 56 إسرائيليا وتل أبيب تعتزم إرسال مساعدات وفريق إنقاذ

الأخبار الرئيسية

photo_2023-09-10_13-58-35 (2)

المؤسسة الأمنية تصدر بيانا حول قيام عناصرها بتصوير مواطن بعد القبض عليه في الخليل

"الغرفة المشتركة" تصدر بيانا حول الاستعداد لـ"الركن الشديد 4"

مراقب الدولة: "إسرائيل" فاشلة باستعدادها لمواجهة هزة أرضية

20230910033602

وفاة أحد مؤسسي حركة حماس الشيخ جميل حمامي

JiGN8

عن العاروري الذي تريد "إسرائيل" اغتياله

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية