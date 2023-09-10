نشر تفاصيل اعتقال مؤلمة لثلاثة أسرى

رام الله/سما/

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم، شهادات اعتقال و تفاصيل مؤلمة واجهها الأسرى الثلاث ( محمد نغنغية و هشام جاد الله و اسحاق محاميد)، نقلها محامي الهيئة عنان خضر، بعد زيارتهم في مركز توقيف حوارة.



و قالت الهيئة أنه و بتاريخ 07/09/2023، قامت قوة من الجيش والشرطة الاسرائيلية بمداهمة منزل الأسير محمد نغنغية ( 42 عاما) من مخيم جنين، حيث فجروا الباب و تعمدوا تفتيش المنزل بشكل همجي و العبث بمحتوياته وتخريبه، ثم قاموا بالاعتداء على الأسير بالضرب المبرح على كافة أنحاء جسده ، متسببين له بكسر في مشط قدمه اليمين، وجروح في كتفه الايسر، وكدمات متفرقة في جسمه، ثم عصبوا عينيه و كبلوا يديه، و اقتادوه الى مركز توقيف حوارة، و بقي حتى اللحظة دون علاج، على الرغم من حاجته الماسة الى رعاية طبية فورية.



أما الأسير هشام علي محمد جاد الله ( 28 عاما) من مخيم عسكر/ نابلس، فقد اقتحمت قوات من جيش الاحتلال منزله يوم 04/09/2023، و قاموا بتفجير الباب و قلب محتويات المنزل رأسا على عقب، ثم اعتدوا على الأسير بالضرب الشديد، و قاموا بتعصيب عينيه و تكبيله بمربط بلاستيكي رفيع ذو حواف حادة وتم شده بإحكام ، وبقي على هذا الحال منذ لحظة اعتقاله حتى إيصاله إلى المعتقل "حوالي 3 ساعات".

بتاريخ 08/09/2023 خضع للتحقيق من قبل الشرطة الاسرائيلية في مركز تحقيق سالم ، و تم

تمديد توقيفه 72 ساعة، حتى تقرر محكمة سالم العسكرية هل سيتم تحويله للاعتقال الإداري أم لا.



في حين تعرض الأسير اسحاق ابراهيم محاميد( 30 عاما) من مخيم نور شمس/ طولكرم ، للضرب وتم تخريب محتويات بيته، بعد قيام الجنود بمداهمة منزله يوم 05/09/2023، و اعتقاله و نقله الى مركز سالم، حيث تم التحقيق معه و تمديد توقيفه لمدة 72 ساعة من تاريخ 08/09/2023، للنظر في احتمالية تحويله للاعتقال الإداري.