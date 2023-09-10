الجزائر تعرض مخططا طارئا لمساعدة المغرب

الجزائر/سما/

عرضت وزارة الخارجية الجزائرية مخططا طارئا لمساعدة المغرب في إطار الكارثة التي ألمت به وستنطلق في هذا المخطط حال قبول المملكة المغربية هذه المساعدة.

وقد عبرت الجزائر، اليوم الأحد، عن استعدادها التام لتقديم المساعدة إلى دولة المغرب، على إثر الزلزال الذي ضرب مراكش.

وأشارت، وزارة الخارجية في بيان، إلى أن الجزائر عرضت مخططا طارئا لمساعد المغرب في إطار الكارثة التي ألمت به.

وأضاف البيان أن الجزائر "ستنطلق في هذا المخطط في حال قبول المملكة المغربية هذه المساعدات".

وتتمثل هذه المساعدات، في فريق تدخل للحماية المدنية متكون من 80 عونا متخصصا. موزع على فريق "سينو تقني" متخصص في البحث تحت الأنقاض. وفريق بحث وإغاثة وطبي. وكذا مساعدات انسانية من إسعافات أولية والأفرشة والخيم.

وكانت الجزائر قد أبدت أمس السبت، استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية ووضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية لمساعدة المغرب، على إثر الزلزال العنيف.

جاء في بيان لرئاسة الجمهورية: "أبدت السلطات الجزائرية العليا، استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية ووضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية، تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق وذلك في حال طلب من المملكة المغربية".

كما قررت السلطات الجزائرية فتح مجالها الجوي أمام الرحلات لنقل المساعدات الإنسانية والجرحى والمصابين.

فيما أعربت "عن صادق تعازيـها للشعب المغربي الشقيق في ضحايا الزلزال".

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية أن الجزائر "تتابع ببالغ الأسى والحزن تداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب عدة مناطق بالمملكة المغربية".

يشار إلى أن الزلزال الذي وقع ليل الجمعة السبت، جاء بقوة 7 درجات بحسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني (6,8 وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية).

ويعتبر أقوى زلزال تمّ قياسه في المغرب على الإطلاق.

كما أعلنت وزارة الداخلية مساء السبت عن أنه أسفر عن 2012 قتيلاً و2059 جريحاً، بينهم 1404 حالاتهم خطرة.