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نجاة نجم برشلونة من زلزال المغرب

الأحد 10 سبتمبر 2023 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجاة نجم برشلونة من زلزال المغرب



وكالات/سما/

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إجلاء بعض لاعبي المنتخب تحت 23 عاما من الفندق الذي كانوا يقيمون فيه بمدينة فاس المغربية، خوفا من تأثرهم بالزلزال الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة.

وتزامن وقوع الزلزال مع تواجد منتخب البرازيل الأولمبي بقيادة نجم برشلونة الجديد فيتور روكي، في المغرب، حيث كان من المقرر أن يلعب الاثنين المباراة الودية الثانية له في المغرب ضد الأولمبي المغربي خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ولم يتعرض فيتور روكي الذي وقع مؤخرا من أتلتيكو بارانينسي لبرشلونة، لأي أذى، لكنه كان من بين اللاعبين الذين تم إجلاؤهم من الفندق لحظة وقوع الزلزال للاحتماء بالقرب من حمام السباحة.

وقال الاتحاد البرازيلي في بيان: "يتعاطف الاتحاد البرازيلي مع الشعب المغربي في المأساة التي سببها الزلزال ليلة الجمعة".

وأضاف: "وفد المنتخب الأولمبي الذي يحضر للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، آمن في فاس، المدينة التي لم تتأثر بالزلزال".

وتابع: "شعر اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني بالزلزال ليلة الجمعة. ولأسباب تتعلق بالسلامة، بقي الجميع بالقرب من مسبح الفندق لمدة ساعة تقريبا قبل العودة إلى غرفهم".

جدير بالذكر أنه في اللقاء الأول الذي جمع بين المغرب والبرازيل يوم الخميس الماضي، انتهى بفوز المغرب بهدف دون رد.

#برشلونة

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