المؤسسة الأمنية تصدر بيانا حول قيام عدد من عناصرها بتصوير مواطن بعد القبض عليه في الخليل

الخليل/سما/

أعلنت المؤسسة الأمنية، بدء التحقيق بقيام بعض عناصرها بتصوير أحد المواطنين بعد القبض عليه بمحافظة الخليل.

وأوضحت المؤسسة الأمنية، في بيان لها، اليوم الأحد، أن اللجنة المكلفة سترفع توصياتها بأسرع وقت، لاتخاذ الإجراءات وإيقاع العقوبات بحق من يثبت اشتراكه في هذا العمل المخالف للقانون والتعليمات من عناصرها وضباطها.

وعبرت عن استيائها وأسفها الشديدَين للسلوك الفردي الذي قام به بعض عناصرها، في تصرف لا يعبر عن عقيدة المؤسسة الأمنية ودورها، إذ تحترم المواطن وحقوقه وصون كرامته التي كفلها القانون.

وأكدت أنه تم التحفظ على عدد من الضباط والعناصر إلى حين الانتهاء من التحقيق، مشددة على التزامها بالقانون واحترام كرامات المواطنين وحقوقهم.