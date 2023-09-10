  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المؤسسة الأمنية تصدر بيانا حول قيام عدد من عناصرها بتصوير مواطن بعد القبض عليه في الخليل

الأحد 10 سبتمبر 2023 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
المؤسسة الأمنية تصدر بيانا حول قيام عدد من عناصرها بتصوير مواطن بعد القبض عليه في الخليل



الخليل/سما/

أعلنت المؤسسة الأمنية، بدء التحقيق بقيام بعض عناصرها بتصوير أحد المواطنين بعد القبض عليه بمحافظة الخليل.

وأوضحت المؤسسة الأمنية، في بيان لها، اليوم الأحد، أن اللجنة المكلفة سترفع توصياتها بأسرع وقت، لاتخاذ الإجراءات وإيقاع العقوبات بحق من يثبت اشتراكه في هذا العمل المخالف للقانون والتعليمات من عناصرها وضباطها.

وعبرت عن استيائها وأسفها الشديدَين للسلوك الفردي الذي قام به بعض عناصرها، في تصرف لا يعبر عن عقيدة المؤسسة الأمنية ودورها، إذ تحترم المواطن وحقوقه وصون كرامته التي كفلها القانون.

وأكدت أنه تم التحفظ على عدد من الضباط والعناصر إلى حين الانتهاء من التحقيق، مشددة على التزامها بالقانون واحترام كرامات المواطنين وحقوقهم.

#المؤسسة الأمنية
photo_2023-09-10_13-58-35 (2)
photo_2023-09-10_13-58-32

الأكثر قراءة اليوم

يشمل "إسرائيل" والسعودية.. بايدن يعلن عن مشروع "سيغير قواعد اللعبة"

غزة: توقف موقت لتأشيرة تركيا..ما السبب؟

غزة: جمعية وكلاء السياحة والسفر تصدر بيانا بخصوص اهانة المواطنين المتقدمين لفيزا تركيا

أسعار صرف العملات

لواء مصري يرد على ادعاءات إسرائيل حول "أشرف مروان"

إلى الرئيس عبّاس.. لا تعتذر ولا تتراجع وأمامك فُرصة ذهبيّة للتّكفيرِ عن خطاياك..

نتنياهو : اصبحنا جزء من مشروع دولي "غير مسبوق" تشارك فيه السعودية وإسرائيل

الأخبار الرئيسية

"الغرفة المشتركة" تصدر بيانا حول جولة أجرتها في إطار الحفاظ على الجهوزية

مراقب الدولة: "إسرائيل" فاشلة باستعدادها لمواجهة هزة أرضية

20230910033602

وفاة أحد مؤسسي حركة حماس الشيخ جميل حمامي

JiGN8

عن العاروري الذي تريد "إسرائيل" اغتياله

الاحتلال يعيد فتح معبر كرم أبو سالم لاستئناف الصادرات من غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية