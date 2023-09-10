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"الغرفة المشتركة" تصدر بيانا حول جولة أجرتها في إطار الحفاظ على الجهوزية

الأحد 10 سبتمبر 2023 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الغرفة المشتركة" تصدر بيانا حول جولة أجرتها في إطار الحفاظ على الجهوزية



غزة/سما/

أصدرت الغرفة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزةّ، بيانا حول إجراءها لجولة إستطلاعية، تأتي في إطار الحفاظ على مستوى عالٍ من الجهوزية، والاستعداد.

وقالت الغرفة في بيان لها: "في إطار الحفاظ على مستوى عالٍ من الجهوزية، أجرت قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية جولة استطلاعية وتفقدية لمواقع المقاومة العسكرية ونقاط الرصد المحاذية للسياج الفاصل بين قطاع غزة وأراضينا المحتلة عام 1948م.


وأضافت: "قد تم خلال الجولة استطلاع مناطق التماس مع العدو، والاطلاع على سير العمل داخل مواقع المقاومة والاطمئنان على جهوزية المجاهدين ومدى فعالية الإجراءات المتبعة، لا سيما وأن تلك المواقع تمثل نقاط المقاومة المتقدمة داخل منطقة التأمين.

وتابعت :"وقد أثنت قيادة الغرفة المشتركة على يقظة المقاتلين وتفانيهم، ودعتهم إلى رفع مستوى جاهزيتهم مؤكدة بأن هذه الجولة تأتي في إطار رفع الجهوزية والاستعداد لدى فصائل المقاومة، والتي ستتوج بمناورة "الركن الشديد 4" التي ستنفذها الغرفة المشتركة يوم الثلاثاء القادم في ذكرى اندحار العدو عن قطاع غزة.

#الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة

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