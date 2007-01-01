الاحتلال يعيد فتح معبر كرم أبو سالم لاستئناف الصادرات من غزة

غزة/سما/

أ ف ب - أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إعادة فتح معبر كرم أبو سالم التجاري لاستئناف الصادرات الفلسطينية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية المحتلة وإسرائيل، بعد إغلاقه نحو أسبوع.

وقال المتحدث باسم الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة هشام عدوان في بيان: " بعد وقف سلطات الاحتلال حركة التصدير من قطاع غزة لمدة 5 أيام على التوالي، تم صباح اليوم الأحد استئناف حركة التصدير كما كان معمولا به قبل الإغلاق.

وأوضح مسؤول فلسطيني في المعبر، لوكالة "فرانس برس"، أنه "جرى صباح اليوم استئناف التصدير من قطاع غزة إلى الضفة والجانب الإسرائيلي والخارج".

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "عددا من الشاحنات، إحداها محملة بملابس جاهزة وأخرى محملة بحديد الخردة، دخلت الى المعبر في ساعة مبكرة من صباح اليوم باتجاه الجانب الإسرائيلي".



وكانت السلطات الإسرائيلية التي تفرض حصارا على القطاع منذ العام 2007 أعلنت، الاثنين، أنّها علّقت كلّ صادرات البضائع من القطاع بدعوى إحباط محاولة لتهريب متفجّرات.

وقالت إسرائيل في بيان إنّ "الشحنات ستُستأنف بالتماشي مع التقييمات اللاحقة للوضع".

ومساء الجمعة، أعلنت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع في قطاع غزة أنها تبلغت بقرار الحكومة الاسرائيلية إعادة فتح التصدير من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم ابتداءً من يوم الأحد، كما كان عليه قبل الإغلاق الأخير.

وكانت هيئة المعابر الفلسطينية أعلنت، مساء الاثنين الماضي، منع سلطات الاحتلال للتصدير من قطاع غزة بدءا من يوم الثلاثاء.

وأشارت إلى أن معبر كرم أبو سالم يعمل في اتجاه الاستيراد بشكل اعتيادي.

وسبق أن أعلنت اللجنة الرئاسية المسؤولة عن المعبر بوقف التصدير بناء على قرار اسرائيلي.

وأتى ذلك بعد أيام من تحذير الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في قطاع غزة من انعكاسات "كارثية" على الاقتصاد الفلسطيني المنهك إثر قرار إسرائيل إغلاق معبر كرم أبو سالم.

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وقابل تجار فتح المعبر بارتياح. وقال عطا طباسي، وهو أحد مصدري الطماطم: لـ"فرانس برس": أنه "عندما فتح معبر كرم أبو سالم صار لدينا أمل بمواصلة العمل من أجل التصدير". وتابع: "عندما يغلق المعبر نموت، لأن العامل يتوقف ولا نستطيع تصدير الخضراوات".

وتفرض إسرائيل منذ 2007 حصاراً مشدّداً على القطاع البالغ عدد سكّانه نحو 2,3 مليون نسمة، والذي يعاني نسبة بطالة تزيد على 50%.

وكرم أبو سالم هو النقطة الوحيدة لعبور البضائع بين إسرائيل وغزة. وأتى إغلاق المعبر وسط تصاعد التوتر في الضفة الغربية المحتلة.