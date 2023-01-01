ميداليتاّن لفلسطين في البطولة العربية للكيك بوكسينغ

كردستان/سما/

حرز لاعب منتخبنا الوطني للكيك بوكسينغ أحمد عمر، ميداليتيّن، فضية وبروزنزية، في البطولة العربية بنسختها الـ 14، التي أقيمت في كردستان العراق.

وحقق اللاعب عمر الميدالية الفضية في منافسات "الكي ون"، والبرونزية في أسلوب "الفل كونتاكت".

كما شارك الحكم الفلسطيني نشأت جبارين في إدارة العديد من المباريات، خاصة النهائية منها لرياضات الحلبة، ورياضات البساط، حيث تألق جبارين في أول مشاركة عربية له، وتوج ذلك بتصنيفه كحكم عربي "B".

من جانبه، هنأ رئيس الاتحاد سمير عثامنة اللاعب أحمد عمر على هذا الإنجاز الهام، مشيداً بدور المدرب أشرف سليمان الذي رافق اللاعب خلال المنافسات، كما ثمن أداء الحكم جبارين في البطولة، والذي عكس من خلاله ارتقاء مستوى تحكيم الاتحاد الفلسطيني للكيك بوكسينغ.