مركز شرطة في الخليل يتعرض لاطلاق النار..

الخليل/ سما/

أطلق مجهول النار، بعد ظهر اليوم، باتجاه مركز شرطة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، ولم يبلغ عن وقوع اصابات.

وحصلت معا على توثيق لعملية اطلاق النار، من قبل مجهول الذي كان يطلق النار باتجاه مركز الشرطة من بين البسطات في منطقة باب الزاوية. حيث انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

مصادر أمنية أشارت، الى ان خلفية الحادث قد تكون على خلفية اعتقال مطلوبين للعدالة فجر اليوم في مدينة الخليل.

وتوعد المصدر الأمني، بأن تقوم قوى الامن بالرد بقسوة على الخارجين على القانون، وستعمل جاهدة لاعتقال مطلق النار حيثما كان.