الاقتصاد: تشغيل 6 مصانع جديدة برأس مال بلغ مليونيْ دولار

رام الله / سما /

منحت وزارة الاقتصاد الوطني، 6 مصانع رخص تشغيل لأول مرة برأس مال بلغ مليونيْ دولار، فيما حصلت 10 مصانع على رخص إقامة منشأة صناعية.

وتوقعت وزارة الاقتصاد في بيان لها، أن توفر المصانع المشغلة أكثر من 60 فرصة عمل في محافظات: الخليل، ورام الله والبيرة، وقلقيلية، ونابلس، وجنين، والقدس.

وأظهر التقرير الشهري ارتفاعا بنسبة 50% في عدد المصانع المرخصة الجديدة مقارنة مع شهر تموز الماضي.

وبحسب التقرير، توزعت هذه المصانع على عدة مجالات من الصناعات التحویلیة، وتركزت في القطاعات الغذائية والكيماوية.