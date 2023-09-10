  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأحد 10 سبتمبر 2023 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (معاريف، هآرتس، يديعوت أحرونوت)، الصادرة اليوم الأحد.

* "هآرتس":

- بحجة الحرب على الجريمة: سموتريتش يسحق السلطات المحلية العربية في إسرائيل

- القرار النهائي بشأن "النووي السعودي" سيُتخذ في واشنطن لا في إسرائيل

* "يديعوت":

- إسرائيل تعود إلى حقبة ما قبل 48 من الفوضى الخارجة عن القانون

- اتفاق إسرائيلي روسي يشعل غضب واشنطن

- زلزال المغرب: فقدان الاتصال مع 56 إسرائيليا وتل أبيب تعتزم إرسال مساعدات وفريق إنقاذ

* "معاريف":

هل يلغي نتنياهو قرار بن غفير بشأن زيارات الأسرى الفلسطينيين؟

- الخارجية الإسرائيلية: العثور على جميع الإسرائيليين بالمغرب

- للأسبوع الـ36 على التوالي... عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

#الصحف الإسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

يشمل "إسرائيل" والسعودية.. بايدن يعلن عن مشروع "سيغير قواعد اللعبة"

غزة: توقف موقت لتأشيرة تركيا..ما السبب؟

إجراء عاجل وغير مسبوق للجزائر بشأن المغرب..

غزة: جمعية وكلاء السياحة والسفر تصدر بيانا بخصوص اهانة المواطنين المتقدمين لفيزا تركيا

اتفاق إسرائيلي روسي يشعل غضب واشنطن

لبيد يرفض مقترحاً أميركياً مقابل التطبيع مع السعودية

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يعقد مداولات أمنية إثر قرار بن غفير ضد الأسرى

bn7jw-1694331645-jpg-1694331645.wm

إطلاق صاروخ من جنين و"كتيبة العياش" تتبنى و تنفي اعتقال أي من عناصرها

الاحتلال الاسرائيلي يسمح اليوم بتصدير بضائع قطاع غزة

نتنياهو : اصبحنا جزء من مشروع دولي "غير مسبوق" تشارك فيه السعودية وإسرائيل

image_processing20230910-106208-eurv10

حلم الدولة لدى سكان قطاع غزة تبدّد بعد ثلاثة عقود على أوسلو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية