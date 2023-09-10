رام الله / سما /
فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (معاريف، هآرتس، يديعوت أحرونوت)، الصادرة اليوم الأحد.
* "هآرتس":
- بحجة الحرب على الجريمة: سموتريتش يسحق السلطات المحلية العربية في إسرائيل
- القرار النهائي بشأن "النووي السعودي" سيُتخذ في واشنطن لا في إسرائيل
* "يديعوت":
- إسرائيل تعود إلى حقبة ما قبل 48 من الفوضى الخارجة عن القانون
- اتفاق إسرائيلي روسي يشعل غضب واشنطن
- زلزال المغرب: فقدان الاتصال مع 56 إسرائيليا وتل أبيب تعتزم إرسال مساعدات وفريق إنقاذ
* "معاريف":
هل يلغي نتنياهو قرار بن غفير بشأن زيارات الأسرى الفلسطينيين؟
- الخارجية الإسرائيلية: العثور على جميع الإسرائيليين بالمغرب
- للأسبوع الـ36 على التوالي... عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو