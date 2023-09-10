حمزة نمرة يتصدر تريند اليوتيوب بأغنية يا سفينة - فيديو

تصدر الفنان حمزة نمرة، تريند اليوتيوب، بأغنيته الجديدة “يا سفينة”، ضمن ألبومه الجديد الذي طرحه طوال الشهر الماضي.

وحققت أغنية يا سفينة، ما يقرب من نصف مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”، وذلك بعد يوم واحد من طرحه، حيث وصلت للترتيب الثاني علي تريند ميوزك.

أغنية سفينة من ألبوم رايق

وتعد أغنية سفينة من غناء وألحان حمزة نمرة، من كلمات: محمود فاروق، ألحان: أندريه مينا، توزيع وميكساچ: أندريه مينا، وأغنية عالم كدابة من كلمات: حسام سعيد، ألحان: عمرو الشاذلي - أحمد الشاذلي، توزيع وميكساچ: عمرو الخضري.

ألبوم حمزة نمرة الجديد

ويفاجئ حمزة جمهوره العربي بوجبة غنائية دسمة خلال ألبومه الصيفي الذي يضم 13 أغنية، يتم إطلاقها بطريقة تسويقية مختلفة بواقع أغنية جديدة كل أسبوع وتحديدًا في أيام الأربعاء على مدار موسم الصيف.

ويخوض نمرة مغامرة فنية جديدة خلال "رايق" حيث يعتبر أول ألبومات مسيرته الغنائية الذي يتم إطلاقه خلال موسم الصيف، ويحمل في أغنياته مذاقات موسيقية متنوعة بين الموسيقى الشرقية والفيوجن والشعبي مع الفلامنكو والأفروبيت، في حين تتنوع موضوعات أغانيه بين العاطفية والواقعية والشجن وجرعة مركزة من البهجة والتفاؤل التي تتلاءم مع الأجواء الصيفية.