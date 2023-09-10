أغرب خدمات تقدمها الفنادق حول العالم

وكالات / سما /

ما أكثر خدمة غريبة تتخيل أن يقدمها الفندق لك؟، هل تخيلت جاكوزي بداخل الغرفة، أم تحلم بأنك لم تتحرك من سريرك، ويقوم شخص ما بقراءة أفكارك وتنفيذها في الحال، وفي الوقت الذي أنت تحلم بخدمات وهمية، هناك بعض الفنادق حول العالم، تبحث عما يتخيله البعض ويقومون بتنفيذه، سواء بمقابل مادي، أو حتى كخدمة مجانية مرحة للنزلاء، ويستعرض اليوم أبرز الخدمات الغريبة التي تقدمها الفنادق، وذلك حسب ما نشره موقع "voyagingtheworld".

ستوديو التسجيل

يمكنك استئجار ستوديو تسجيل بالساعة يحتوي على العديد من الآلات الموسيقية التي يمكنك استخدامها للتسجيل الشخصي أو لتأليف مقطوعة موسيقية، كما أن هناك بعض الفنادق تتيح لك خدمة تماثل خدمه تنظيف الغرف، وتجعلك تطلب الإلة الموسيقية المفضلة لديك.

قاعات أوبرا

قد يكون باستطاعتك أن تغني داخل الحمام وتستمتع بصوتك، إلا أن هناك فنادق تقدم لك خدمة العرض الأوبرالي الخاص بك، سواء في غرفتك، أو استئجار قاعة كبيرة تسمح لك بالاستمتاع بالغناء وكأنك في قاعات الأوبرا.

ممارسة اليوجا على الفيل

من العادة أن يذهب البعض لأماكن معينة وذلك لممارسة اليوجا، والحصول على الاسترخاء الكافي، ولكن هل فكرت أن هناك من يطلب أن يمارس اليوجا على فيل، فهناك بعض الفنادق العالمية تقدم تلك الخدمة، وحتى تكون أكثر أمانا، يكون هناك فترة تدريب قبل البدء في الممارسة.

السفر بالبالون

رحلة مثيرة وفريدة من نوعها للغاية هي رحلة المنطاد، سيكون لديك منظر رائع من الأعلى ولكنك أقرب إلى الأرض من الطائرة، تشعر بالهواء النقي الذي يتنفس بحرية، يمكنك أيضا القيام بالتصوير الفوتوغرافي الاحترافي هناك.

ركوب أمواج للكلاب

وفي نهر كولورادو الجميلة والمعروفة بركوب الأمواج، لوحظ منذ بضع سنوات أن بعض الكلاب كانت تحاول ركوب الأمواج مع أصدقائها من البشر، لذلك أصبحت الفنادق هناك تقدم تلك الخدمة مخصصة للكلاب.

ندوة صنع التوابل

تستخدم التوابل في جميع أنحاء العالم لتعديل ونكهة الطعام، وفي بعض الفنادق تقدم دروس، "للعب" بالتوابل المعروفة وخلط العناصر المختلفة لإنشاء توابل جديدة خاصة بك، والتي ستقوم بتخزينها في وعاء زجاجي.

مجموعة قتال الوسائد

إذا كنت مسافرا مع عائلتك وتشعر "بالحاجة" إلى ممارسة لعبة قتال الوسائد أثناء إقامتك في فندق ريتز كارلتون بالم بيتش، فيمكنك ببساطة إبلاغ مكتب الاستقبال، وبعد فترة، ستصل إلى غرفتك مجموعة قتال الوسائد المكونة من 30 وسادة حريرية ومجموعتين من القفازات الملاكمة لمختلف الألعاب القائمة على الوسائد.