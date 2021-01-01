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7 متنافسين بمسابقة "الأكثر كسلا" يصلون إلى 463 ساعة

الأحد 10 سبتمبر 2023 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
7 متنافسين بمسابقة "الأكثر كسلا" يصلون إلى 463 ساعة



وكالات / سما /

يتنافس سبعة متنافسين مستلقين على الحصير للحصول على لقب "المواطن الأكثر كسلاً" بعد تحطيم الرقم القياسي السابق فى مسابقة ساخرة تقام سنويًا في منتجع لقضاء العطلات في شمال الجبل الأسود، وفقا لموقع cnn.

تم تسجيل رقم قياسي قدره 117 ساعة في مسابقة العام الماضى فى قرية منتجع بريزنا، ولكن مع دخول مسابقة هذا العام يومها العشرين، بنهاية الأسبوع الماضى، قال المتسابقون الباقون إنهم مصممون على الاستمرار.

وقالت بطلة 2021 دوبرافكا أكسيتش (38 عاما): "جميعنا نشعر أننا بحالة جيدة، ممتازون، لا توجد مشاكل صحية، إنهم يدللوننا، كل ما علينا فعله هو أن نبقى مستلقين".

وقالت رادونيا بلاجوجيفيتش، منظم ومالكة المنتجع، إن "المسابقة انطلقت في الدولة الصغيرة المطلة على البحر الأدرياتيكي قبل 12 عاما للسخرية من أسطورة شعبية تصف سكان الجبل الأسود بالكسالى".

وأضافت أن المتسابقين السبعة المتبقين من بداية انطلاق المنافسة المكونة من 21 متسابقًا ظلوا مستلقين لمدة 463 ساعة حتى الآن، وتنص القواعد على أن الوقوف أو الجلوس يعتبر انتهاكًا وسببًا للاستبعاد الفوري، لكن يُسمح للمتسابقين بالحصول على 10 دقائق كل ثماني ساعات للذهاب إلى المرحاض، كما يمكن للمتنافسين أيضًا قراءة واستخدام الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وقال فيليب كنزيفيتش (23 عاما)، وهو متسابق لأول مرة من بلدة مويكوفاتش الشمالية، إنه واثق من الفوز والحصول على الجائزة التي تبلغ قيمتها 1000 يورو (1070 دولارا).

#الكسل #متنافسين #مسابقة

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