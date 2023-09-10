4 انتصارات في مباريات السبت بدوري غزة

رام الله / سما /

حقق فريقا بيت حانون الأهلي وخدمات البريج الفوز على بيت لاهيا والمجمع الإسلامي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى.

ونجح بيت حانون الأهلي في التغلب على على بيت لاهيا 1/2 في المباراة التي أقيمت على ملعب بيت حانون.

سجل لبيت حانون أحمد عابد في الدقيقتين 85 و 94، بينما أحرز هدف بيت لاهيا هيثم النجار في الدقيقة 53.

ورفع بيت حانون رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث ، وتوقف رصيد بيت لاهيا عند 8 نقاط في المركز الرابع.

وفي المباراة الثانية التي أقيمت على ملعب الدرة تفوق خدمات البريج على المجمع الإسلامي 1/2.

سجل للأول محمد أبو شوقة و أحمد الكرنز في الدقيقتين 49 و 68، واحرز للثاني وعد أبو عمرو في الدقيقة 65.

ورفع البريج رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع ، وتجمد رصيد الثاني عند 3 نقاط في المركز الحادي عشر.

دوري الدرجة الثانية

حقق فريقا الزيتون وجماعي رفح الفوز على الوفاق وخدمات دير البلح ضمن منافسات الجولة الأولى من فرع غزة والشمال، والجولة الثالثة من فرع الوسطى والجنوب.

وعلى ملعب بيت لاهيا تغلب فريق الزيتون على الوفاق 1/2، سجل للأول محمد الغزاوي ومنصور العجيلي في الدقيقتين 35و 68، واحرز للثاني عيد الكتناني في الدقيقة 45.

وفي المباراة الثانية التي أقيمت على ملعب رفح خطف جماعي رفح فوزاً مهماً على خدمات دير البلح 0/1 سجله أحمد اللولحي في الدقيقة 63.

ورفع الجماعي رصيده إلى النقطة السادسة في المركز الثالث ، وبقى دير البلح في المركز الأخير بدون رصيد.