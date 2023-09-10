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ألفونسو ديفيز يُسهّل مهمة ريال مدريد بالتعاقد معه

الأحد 10 سبتمبر 2023 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ألفونسو ديفيز يُسهّل مهمة ريال مدريد بالتعاقد معه



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن الكندي ألفونسو ديفيز، ظهير بايرن ميونخ، بات الهدف الرئيسي لريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وخرج وكيل أعمال ألفونسو ديفيز بتصريحات مثيرة قبل بضعة أشهر، حيث أكد على رغبة موكله بالانتقال إلى ريال مدريد في المستقبل، وهذا تزامن مع انتشار أنباء تؤكد اهتمام النادي الملكي باللاعب.

وركّز ريال مدريد في السنوات الأخيرة على تدعيم خط الوسط بلاعبين صغار في السن ويملكون جودة كبيرة، بينما سيبدأ النادي منذ الآن التفكير بتدعيم مراكز أخرى، وأحد أهم المراكز التي تحتاج لرفع الجودة بها، هو مركز الظهير الأيسر، في ظل إصابات فيرلاند ميندي المتكررة، وعدم ظهور فران جارسيا بالمستوى المطلوب.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن ألفونسو ديفيز صاحب 22 عاماً سيجعل مهمة ريال مدريد بالتعاقد معه أكثر سهولة، لأنه حتى الآن لم يجدد عقده مع بايرن ميونخ، علماً أن عقده الحالي سينتهي في عام 2025.

وفي حال تمسّك ألفونسو ديفيز بموقفه حتى نهاية الموسم الحالي، سيكون بايرن ميونخ مضطراً للتفاوض مع الريال في الصيف، لتجنب رحيل اللاعب مجاناً في الصيف التالي.

#ألفونسو ديفيز #ريال مدريد #بايرن ميونخ #الانتقالات الصيفية

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