هاري كين يكشف الفارق بين بايرن ميونخ وتوتنهام

وكالات / سما /

كشف الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، الفارق بين العملاق البافاري وتوتنهام هوتسبير.

اللاعب صاحب الـ 30 عامًا انتقل في الصيف الحالي إلى صفوف العملاق البافاري، مقابل 100 مليون يورو، قادمًا من النادي اللندني.

وقال كين في تصريحات نقلها موقع “جول” العالمي عن التوقعات في بايرن ميونخ: “إنه بالتأكيد ضغط مختلف مقارنة بما شعرت به بتوتنهام”.

وأكمل: “بالطبع أردنا الفوز بالألقاب مع السبيرز، لكن إذا لعبت مباراتين دون تحقيق الانتصار مع الفريق اللندني، فلن يكون الأمر كارثة”.

وواصل: “لقد فزنا (بايرن ميونخ) في أول مباراتين 4-0 و3-1، ومازال هناك حديث عن أننا لسنا سعداء للغاية بالطريقة التي لعبنا بها”.

وتابع: “هذا جزء لا يتجزأ من التواجد في أحد أكبر الأندية بالعالم، لكننا حظينا ببداية جيدة، وسنبدأ مشوار دوري أبطال أوروبا عندما نعود من التوقف الدولي”.

المهاجم الإنجليزي كان قد سجل 3 أهداف، وصنع هدفًا، في 3 مواجهات خاضها مع الفريق البافاري، ببطولة الدوري الألماني، منذ بداية الموسم الحالي.