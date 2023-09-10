مستشار لابورتا يطعن ديمبلي بتصريح مثير

وكالات / سما /

طعن إنريك ماسيب، مستشار خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، اللاعب السابق للفريق الكتالوني، عثمان ديمبلي، بتصريح مثير، نشرته يومية سبورت الإسبانية.

وحمل ديمبلي حقائبه ورحل عن برشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي، لينضم لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما فسخ عقده مع إدارة البلوجرانا من خلال دفع الشرط الجزائي الذي كانت قيمته تبلغ 50 مليون يورو.

وقال ماسيب في تصريحات صحفية” أحب اللاعبين ذوي الجودة، ولكن لو كان الأمر يتعلق بالالتزام فسأختار الملتزمين على الجيدين، ولو كان هناك من يملك كلتا الصفتين فهذا يعني أنك مثالي”.

وأضاف مستشار لابورتا” عثمان أثبت للجميع أنه لا يملك الصفتين، ولديه الصفة الأقل أهمية، أثبت بالفعل أنه لا يملك أي التزام بعدما رحل ولم يجدد عقده مع الإدارة”.

واستطرد ماسيب مؤكداً” ديمبلي جعلني أشعر بخيبة أمل، ولكن بكل صراحة أفضل أن أعتمد على رافينيا أو لاعب من أكاديمية النادي على حساب لاعب يمكنه أن يعطيك 9 من 10 من مستواه في مباراة، وفي المباراة الموالية يعطيك 3 من 10 فقط”.