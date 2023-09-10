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حقيقة تورط ليفاندوفسكي في فضيحة مع المنتخب البولندي

الأحد 10 سبتمبر 2023 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حقيقة تورط ليفاندوفسكي في فضيحة مع المنتخب البولندي



وكالات / سما /

أشارت تقارير صحفية بولندية، بأصابع الاتهام صوب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، قائد منتخب بولندا ورأس حربة فريق برشلونة الإسباني، بسبب ما وصفته بالـ “فضيحة” التي حدثت في قطر خلال بطولة كأس العالم الماضية.

شبكة Meczyki البولندية أفادت بأن الفضائح أصبحت جزءً لا يتجزأ من كرة القدم في بولندا، وآخر الفصول كانت تهرب ليفاندوفسكي من دفع فاتورة العشاء الذي تناوله رفقة زملائه في المنتخب، في مطعم الشيف نصرت بقطر.

وأوضحت الشبكة أن ليفاندوفسكي دعا زملائه للعشاء خلال التواجد في قطر لخوض غمار مونديال 2022، لكنه لم يدفع الفاتورة وأرسلها إلى حساب اتحاد الكرة في بلاده.

صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية كشفت الحقيقة وراء الأمر، وذكرت أن مصادر مقربة من اللاعب نفت كل الشائعات التي تحدثت عن هذه القصة في الساعات الماضية، وأشارت إلى أن ليفاندوفسكي دفع الفاتورة بالكامل.

وأشارت موندو إلى أن المقربين من ليفاندوفسكي يؤكدون أن وكيل اللاعب السابق، كوتشارسكي، هو من يقف خلف هذه الشائعات بهدف رد الضربة لروبرت، الذي اتجه للقضاء هو وزوجته من أجل توجيه تهمة الابتزاز وانتهاك السرية المهنية لوكيله السابق.

#ليفاندوفسكي #المنتخب البولندي

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