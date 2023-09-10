الشرطة تقبض على مطلوبين في الخليل

رام الله / سما /

تمكنت الشرطة وبإسناد من الأمن الوطني، اليوم الأحد، من القبض على مطلوبين إثنين لضلوعهما بجرائم إطلاق نار وحيازة سلاح وسرقات وأعمال بلطجة في مدينة الخليل.

وأوضح العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، بأن قوة من فرع المباحث العامة تساندها قوة من الشرطة الخاصة بشرطة المحافظة والأمن الوطني قاموا فجر اليوم بمداهمة منزل في مدينة الخليل لوجود معلومات تؤكد اختباء شخصين من المطلوبين الخطرين بداخله حيث تمكنت القوة من القبض عليهما بعد مداهمة المنزل.

وأضاف ارزيقات بأن المطلوبين متهمين بارتكابها للعديد من جرائم إطلاق النار والسرقات والبلطجة والتي طالت منازل ومحال ومركبات مواطنين خلال الفترة الماضية.

وأكدت الشرطة التحفظ على المقبوض عليهما لحين إحالتهما لجهة الإختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما أصولاً.