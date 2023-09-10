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انفجار سيارة في حيفا

الأحد 10 سبتمبر 2023 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انفجار سيارة في حيفا



القدس المحتلة / سما /

أسفر انفجار وقع في سيارة خصوصية خلال سفرها في أحد شوارع مدينة حيفا، صباح اليوم الأحد، عن إصابة شخص بجروح وصفها شاهد عيان بأنها "طفيفة".

ووفقا لمصادر محلية فإن شاهد عيان على حادثة انفجار السيارة في كريات العيزر في حيفا، صرح بأنه شاهد سائق السيارة حين أوقفها وخرج منها بسرعة قبيل وقوع الانفجار بثوان معدودة، وهكذا تم إنقاذ حياته.

وأضافت المصادر أنه من المرجح أن السيارة تعود لشاب من المجتمع العربي، وأنها محاولة اغتيال لم تنجح، ولم تعرف الأسباب لغاية الآن.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحاصل.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي بأنه "عملت طواقم الإطفاء على إخماد حريق شب بعدة مركبات بشارع (تساهل) بكريات اليعزر بمدينة حيفا. عملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على إخماد النيران ومنع انتشارها إلى جانب البحث عن عالقين. لم يبلغ عن إصابات. ويجري تحقيق لمعرفة أسباب إندلاع هذا الحريق".

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