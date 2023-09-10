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فريق فلسطيني يتوجه للمغرب للمساعدة بإنقاذ ضحايا الزلزال

الأحد 10 سبتمبر 2023 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فريق فلسطيني يتوجه للمغرب للمساعدة بإنقاذ ضحايا الزلزال



رام الله / سما /

ينطلق فريق فلسطيني مساء اليوم الأحد، يضم عمّال إنقاذ وطواقم صحية، من الضفة الغربية إلى المغرب، للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوب غرب مراكش وخلّف آلاف الضحايا، والمشردين.

وقال مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عماد الزهيري، في تصريحات إذاعية إن الفريق يضم 24 كادرا بينهم 10 أطباء من متخصصين في الطوارئ وعلاج كسور العظام، و10 آخرين من الدفاع المدني، بالإضافة لمختصين من الهلال الأحمر، وطاقم الإعلام الرسمي.

وأوضح أنّ الفريق الفلسطيني سيتوجه إلى المغرب مساء اليوم، بعد إتمام كافة التجهيزات والتنسيقات اللازمة، لضمان حركته ووصوله إلى هناك، لافتا إلى أنه سيمكث في المغرب نحو 7 أيام كحد أدنى.

وأكد الزهيري، أن الفريق لن يدخر جهدا في سبيل المساعدة بجهود الإنقاذ بالمغرب، مضيفا "نحن على تواصل مع السلطات المعنية بالمغرب، لضمان وجود تنسيق عالي المستوى، يُمكّن الفريق من القيام بالدور المنوط به على أكمل وجه".

وخلف الزلزال الذي ضرب أجزاء من المغرب ليلة السبت، 2012 قتيلا و2059 مصابا، وألحق دمارا واسعا في بلدات وقرى من المملكة، وظهرت مشاهد الركام والتشققات في المنازل والشوارع، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين محتملين.

وذكر المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن قوة الزلزال الذي ضرب عددًا من المناطق في المغرب، بلغت شدّته 7 درجات على سلم ريختر، وقد تحدد مركز الزلزال في إقليم الحوز جنوب غرب مراكش.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن زلزال المغرب أدى لتضرر أكثر من 300 ألف شخص في مراكش وضواحيها.

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