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إطلاق صاروخ من جنين و"كتيبة العياش" تتبنى و تنفي اعتقال أي من عناصرها

الأحد 10 سبتمبر 2023 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إطلاق صاروخ من جنين و"كتيبة العياش" تتبنى و تنفي اعتقال أي من عناصرها



رام الله / سما /

أعلنت "كتيبة العياش" التي تنشط في جنين، صباح الأحد، أنها أطلقت صاروخًا تجاه مستوطنة "رام أون" في غلاف المحافظة بصاروخ "قسام 1".

وقالت الكتيبة في بيان لها، إن ذلك يأتي في إطار الاعداد والتطوير المستمر وردًا على جرائم الاحتلال.

ونفت الكتيبة بشدة ما تداولته وسائل إعلام عبرية مؤخرًا نقلاً عن مصادر أمنية إسرائيلية أن يكون تم اعتقال أي من عناصرها او كشف أيًا منهم، مؤكدةً على أن ما يروج له الاحتلال عبارة عن تسويق لإنجاز نصر وهمي لتغطية فشله وارضاء جمهوره اليميني المتطرف.

وبينت أنها تعمل في ظروف أمنية معقدة وفي سرية تامة بسبب الوضع الأمني.

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