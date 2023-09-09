رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الأحد، على صدر صفحاتها الأولى استشهاد فتى في مخيم العروب.

كما تناولت تعزية الرئيس محمود عباس لملك وشعب المغرب بضحايا الزلزال، وإيعازه بإرسال فرق إنقاذ للمساعدة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "القدس":

- حداد وطني لثلاثة أيام.. 1305 أشخاص ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب

- "الخارجية": طلبتنا بخير.. فلسطين تعزي.. والرئيس يوعز لـ"اشتية" بالمساهمة في الإنقاذ

- استشهاد فتى في مخيم العروب

- 3 قتلى في اشتباكات مؤسفة بمخيم عين الحلوة والرئيس يصدر تعليماته لتحقيق التهدئة

- أصابوا اثنين من المواطنين بكسور.. المستوطنون يشنون سلسلة اعتداءات واسعة

- عشرات الآلاف يتظاهرون مجدد ضد حكومة نتنياهو

- جنود يقتحمون كفر قاسم ويعتدون على مواطنين بادعاء مطاردة عاملين من الضفة

* "الحياة الجديدة":

- آلاف الضحايا في زلزال مدمر.. قلوبنا مغربية.. حزن وألم

- الرئيس يعزي ملك وشعب المغرب بضحايا الزلزال ويعرب عن الالم والحزن والتضامن بهذا المصاب الجلل ويوعز لرئيس الوزراء إرسال فرق إنقاذ للمساعدة

- استشهاد فتى في مخيم العروب وقطعان المستوطنين يصعدون اعتداءاتهم في الضفة

- الرئيس يتلقى اتصال من ميقاتي ويؤكد إصداره تعليمات مشددة لتحقيق تهدئة شاملة في مخيم عين الحلوة

- اتفاق على وقف إطلاق النار بعد معارك طاحنة في عين الحلوة

- عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء

* "الأيام":

- المغرب: آلاف القتلى والجرحى ودمار واسع جراء زلزال عنيف ضرب مراكش والرئيس يوعز بإرسال فرق إنقاذ وإغاثة إلى المغرب

- استشهاد فتى برصاص الاحتلال في مخيم العروب

- إفشال محاولة إقامة بؤرة جنوب الخليل واصابات خلال اعتداءات للمستوطنين والتصدي لعملية اقتحام في بلدة كفر قدوم

- الأسرى يكثفون حملة التعبئة لخوض الإضراب عن الطعام الخميس

- مقتل ثلاثة أشخاص مع اندلاع اشتباكات جديدة في مخيم عين الحلوة والرئيس يتلقى اتصالا من ميقاتي حول أوضاع عين الحلوة

- اسرائيل: عشرات الآلاف يتظاهرون مجددا ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف القضاء