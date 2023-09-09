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الطقس: انخفاض على الحرارة لتصبح حول معدلها العام

الأحد 10 سبتمبر 2023 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: انخفاض على الحرارة لتصبح حول معدلها العام



رام الله / سما /

 يكون الجو اليوم الاحد صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في ساعات المساء، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً ولطيفاً في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا الاثنين يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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