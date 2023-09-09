الأسطورة ميسي يحطم الأرقام القياسية في الدوري الأمريكي داخل وخارج الملعب

وكالات / سما /

تجاوز ميسي سن 36 عامًا من عمره، ومازال يحطم الأرقام القياسية. فهو ماكينة أهداف لا يتوقف عن التغلب على سابقيه من اللاعبين، ولم يشبع حتى الآن من الجوائز الفردية أو الجماعية. فبعد انتقاله من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، غير ميسي من خريطة كرة القدم في النادي بل وفي أمريكا بأكملها. منذ أيام قليلة، فاز ميسي بأول لقب له معه إنتر ميامي، وهو اللقب الأول في تاريخ النادي أيضًا حيث حقق لقب بطولة كأس الدوريات، بل وحطم أرقامًا قياسية ليست على أرضية الملعب فقط بل خارجه أيضًا.

ميسي يجذب الإنظار إلى الدوري الأمريكي

في ظل العروض السعودية الضخمة التي حصل عليها النجم الأرجنتيني الفائز بكأس العالم 2022 قطر، فضّل اللاعب الذهاب الانضمام لنادي إنتر ميامي في الدوري الأمريكي. البعض اتهمه بأنه يهرب من المنافسة على الألقاب في أوروبا وأنه لا يريد المنافسة مع غريمه التقليدي كرستيانو رونالدو في السعودية، ولكن نرى أن وجه نظر اللاعب بعد الفوز بكافة الألقاب الممكنة هو الاستمتاع بكرة القدم التي يحبها.

في الغالب، لم يكن يسمح مشجع كرة القدم العربي بنادي انتر ميامي، ولم نعط الاهتمام للدوري الأمريكي بالمرة. الأمر اختلف تمامًا مع انضمام أفضل لاعب لصفوف الفريق. فلقد جذب ميسي أنظار المشجعين من الدول العربية إلى النادي بشكل خاص وللدوري الأمريكي بصفة عامة.

معجبي ميسي يحرصون على مشاهدة مبارياته في أي مكان وفي أي نادٍ، ويتابعون النتائج أول بأول من خلال المواقع الرياضية المختلفة. يراهن الكثيرين على فوز نادي انتر ميامي وتسجيل ميسي للأهداف من خلال موقع مراهنات كرة القدم حيث يحصل المشجع على جوائز نقدية في حالة صحة توقعاتهم لنتائج المباريات. هذا إلى جانب المكافآت النقدية وفرص المراهنة على الدوريات المختلفة الأوروبية والعالمية بشكل سهل وموثوق.

تشير بعض الإحصائيات إلى زيادة عدد مشتركي خدمة بث الدوري الأمريكي على Apple TV بنسبة أكبر من 50% من أعداد المشتركين قبل انضمام ميسي إلى نادي انتر ميامي. هذا يؤكد زيادة شعبية النادي بشكل خاص وزيادة شعبية الدوري الأمريكي بصفة عامة. أيضًا، بحسب إحصائيات جوجل ترندس، فإن مباراة دالاس ضد انتر ميامي تصدرت محركات البحث وأصبح العالم كله يبحث عن الدوري الأمريكي بشكل غير مسبوق.

ميسي يحطم الأرقام القياسية خارج الملعب

أعلن نادي إنتر ميامي في بداية شهر يوليو الماضي عن تعاقده مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قادمًا من باريس سان جيرمان مع الإعلان عن قميص ميسي في انتر ميامي. منذ هذه اللحظة، وقبل خوض أي مباراة مع الفريق، حطم ميسي أول رقم قياسي له من حيث مبيعات القميص الخاص به في ناديه الجديد بحسب تصريحات صحيفة ماركا الإسبانية التي قالت أن ميسي تغلب على 3 أساطير في ألعاب رياضية مختلفة في مبيعات القمصان خلال أول 24 ساعة منذ إعلان الصفقة.

تغلب ميسي على غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو حيث سجلت مبيعات قمصان ميسي في انتر ميامي مبيعات أكبر بكثير من مبيعات قمصان رونالدو عند عودته إلى مانشستر يونايتد في أغسطس 2021. تغلب ميسي أيضًا على أسطورة كرة السلة توم برادي من حيث مبيعات القمصان عند انضمامه لفريق تامبا باي في عام 2020، وعلى النجم الشهير ليبرون جيمس عند انضمامه لصفوف فريق لوس انجلوس ليكرز في 2018.

فلقد توجهت الجماهير لمنافذ بيع قمصان ميسي خلال أول 24 ساعة من إعلان الصفقة، وتم بيع كافة القمصان الموجودة حيث خلت منافذ البيع تمامًا من قميص ميسي الجديد في انتر ميامي. من جانبها، قامت شركة أديداس بافتتاح متجر مؤقت وسط مدينة ميامي لتغطية الطلب الكبير على شراء القميص، وأعلنت أيضًا أنه سيتم ضخ المزيد من القمصان في المتاجر خلال فترة 3 أشهر القادمة.

إلى جانب ذلك، ارتفعت أسعار تذاكر مباريات انتر ميامي بشكل واضح. فلقد كانت سعر التذكرة 31 دولار قبل قدوم ميسي، واصبح 252 دولار بعد انضمامه للفريق، ووصلت مبلغ 864 دولار على منصات إعادة بيع التذاكر. أصبح نادي انتر ميامي الفريق الأكثر مبيعًا في جميع الألعاب الرياضية في أمريكا خلال الفترة من 17 إلى 20 يوليو. فمنذ اليوم التالي من إعلان الصفقة، زادت مبيعات النادي 50 مرة ضعف المبيعات في اليوم السابق.

ميسي يحطم الأرقام القياسية داخل الملعب في أمريكا

تأثير ميسي المباشر داخل الملعب أصبح واضح مثل الشمس تمامًا. فلقد قاد ميسي فريقه الجديد انتر ميامي إلى التتويج بأول بطولة في تاريخه وهو بطولة كأس الدوريات. بدونه، لم يتمكن النادي من الفوز بأي بطولة من قبل أو حتى الوصول للمباراة النهائية.

مع رفع كأس الدوريات، يصبح ميسي أكثر لاعب عبر التاريخ فوزًا بالبطولات برصيد 44 بطولة رسمية. خاض ميسي مع انتر ميامي في 7 مباريات، وفاز الفريق في كافة هذه المباريات ليسجل أطول سلسلة انتصارات متتالية. سجل ميسي في كافة مباراة وسجل 11 مساهمة تهديفية بواقع 10 أهداف وأسيست واحد.

جاءت أهداف ميسي في دور الـ 32 من البطولة، وسجل في دور الـ 16، وسجل في ربع النهائي، وفي نصف النهائي وفي النهائي ليفوز في النهاية بجائزة هداف البطولة. من 7 مباريات خاضها ميسي مع الفريق، فلقد فاز بجائزة رجل المباراة في 5 مباريات منها، وحقق جائزة أفضل لاعب في البطولة. الجدير بالذكر أنه لأول مرة في التاريخ سيشارك نادي انتر ميامي في بطولة الكونكاكاف القارية في 2024.

هناك أرقام قياسية أيضًا أوشك ميسي على تحطيمها منها تسجيل 20 هدف ليصبح الهداف التاريخي لنادي انتر ميامي. إذا سجل في الثلاث مباريات القادمة سيتخطى أفضل سلسلة تهديف في مباريات متتالية على المستوى الشخصي ليكسر رقمه التاريخي مع برشلونة في عام 2013. إذا سجل ميسي 12 هدف إضافية، سيصل إلى الهدف 700 بالقدم اليسرى في مسيرته الكروية. إذا سجل 4 أهداف في الدوري الأمريكي للوصول للهدف رقم 500 في جميع الدوريات التي لعب لها في تاريخه.