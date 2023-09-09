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نقابة الصيادين: لا اعتقالات لصيادين من بحر رفح

السبت 09 سبتمبر 2023 09:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الصيادين: لا اعتقالات لصيادين من بحر رفح



غزة/سما/

تراجعت نقابة الصيادين في قطاع غزة، عن خبر اعتقال صيادين اثنين من بحر مدينة رفح جوب القطاع، من قبل بحرية الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت النقابة في بيان لها مساء اليوم السبت، "نأسف على الخبر السابق والذي ذكر فيه قبل قليل انه حصل اعتقال لصيادين من دير البلح على الحدود المصريه".

وتابعت "بعد المتابعة تبين ان الخبر بالاعتقال غير صحيح والصيادين الذين ذكرت اسمائهم هم الحمدلله غير معتقلين وهم الان يزاولون مهنة الصيد في البحر".

وكانت النقابة أفادت في وقت سابق باعتقال بحرية الاحتلال لصيادين هما إبراهيم موسى أبو جياب وعلي حسن أبو جياب، أثناء تواجدهما في عرض بحر رفح جنوب قطاع غزة.

#غزة

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