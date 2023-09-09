إصابة مواطنان باعتداء للمستوطنين في الأغوار وبيت لحم

الأغوار/بيت لحم/سما/

أصيب مواطنان، مساء اليوم السبت، بعد اعتداء المستوطنين عليهما في الأغوار الشمالية، وجنوب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس المالح والمضارب البدوية مهدي دراغمة، بأن المستوطنين اعتدوا على المواطن أحمد حسين دراغمة أثناء رعيه ماشيته شرق الفارسية بالأغوار الشمالية، وأصابوه بكسر بإحدى ذراعيه، وجرى نقله إلى المستشفى.

ويعاني رعاة الماشية الفلسطينيين بالأغوار الشمالية من اعتداءات المستوطنين شبه اليومية بحقهم.

وفي بيت لحم.، أصيب مواطن بكسور جراء مهاجمة المستوطنين لأفراد عائلته قرب بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

وافادت مصادر عائلية، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت أفراد الاسرة أثناء تواجدهم في أرضهم بمنطقة الثغرة المحاذية لمستوطنة "دانيال" الجاثمة على أراضي المواطنين، ما أدى إلى إصابة شقيقه بكسور في القدمين.

و هاجم مستوطنون، منازل المواطنين في منطقة خلايل اللوز، جنوب شرق بيت لحم.

وبحسب مصادر محلية، فإن مجموعة من المستوطنين هاجمت المواطنين وسط اطلاق الرصاص الحي، ورشقت منازلهم بالحجارة في منطقة خلايل اللوز.

وأضافت المصادر ذاتها، أن هجوم المستوطنين أسفر عن إصابة مواطن، لم تعرف هويته بعد.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي وصلت إلى المكان لحماية المستوطنين.