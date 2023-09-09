  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابة مواطنان باعتداء للمستوطنين في الأغوار وبيت لحم

السبت 09 سبتمبر 2023 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مواطنان باعتداء للمستوطنين في الأغوار وبيت لحم



الأغوار/بيت لحم/سما/

أصيب مواطنان، مساء اليوم السبت، بعد اعتداء المستوطنين عليهما في الأغوار الشمالية، وجنوب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس المالح والمضارب البدوية مهدي دراغمة، بأن المستوطنين اعتدوا على المواطن أحمد حسين دراغمة أثناء رعيه ماشيته شرق الفارسية بالأغوار الشمالية، وأصابوه بكسر بإحدى ذراعيه، وجرى نقله إلى المستشفى.

ويعاني رعاة الماشية الفلسطينيين بالأغوار الشمالية من اعتداءات المستوطنين شبه اليومية بحقهم.

وفي بيت لحم.، أصيب مواطن بكسور جراء مهاجمة المستوطنين لأفراد عائلته قرب بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

وافادت مصادر عائلية، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت أفراد الاسرة أثناء تواجدهم في أرضهم بمنطقة الثغرة المحاذية لمستوطنة "دانيال" الجاثمة على أراضي المواطنين، ما أدى إلى إصابة شقيقه بكسور في القدمين.

و هاجم مستوطنون، منازل المواطنين في منطقة خلايل اللوز، جنوب شرق بيت لحم.

وبحسب مصادر محلية،  فإن مجموعة من المستوطنين هاجمت المواطنين وسط اطلاق الرصاص الحي، ورشقت منازلهم بالحجارة في منطقة خلايل اللوز.

وأضافت المصادر ذاتها، أن هجوم المستوطنين أسفر عن إصابة مواطن، لم تعرف هويته بعد.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي وصلت إلى المكان لحماية المستوطنين.

#الاغوار #بيت لحم

الأكثر قراءة اليوم

هيئة المعابر تُعقب حول ما يتم تداوله بشأن مغادرة موجات كبيرة من شباب غزة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

مئات القتلى والجرحى جراء زلزال مدمر ضرب المغرب

تحذير من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بعد زلزال المغرب

يشمل "إسرائيل" والسعودية.. بايدن يعلن عن مشروع "سيغير قواعد اللعبة" في الشرق الأوسط

إجراء عاجل وغير مسبوق للجزائر بشأن المغرب..

دويكات: إصابة 9 أفراد من الأجهزة الأمنية خلال القبض على مطلوبين للعدالة في قباطية

الأخبار الرئيسية

إصابة طفل بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في مخيم العروب

photo_2023-09-09_19-08-38

هل يلغي نتنياهو قرار بن غفير بشأن زيارات الأسرى الفلسطينيين؟

turkish-visa-1

غزة: توقف موقت لتأشيرة تركيا..ما السبب؟

يشمل "إسرائيل" والسعودية.. بايدن يعلن عن مشروع "سيغير قواعد اللعبة" في الشرق الأوسط

event_Speeches_presidentrussia230120

اتفاق إسرائيلي روسي يشعل غضب واشنطن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية