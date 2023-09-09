  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

اتفاق لوقف إطلاق النار في "عين الحلوة"

السبت 09 سبتمبر 2023 08:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتفاق لوقف إطلاق النار في "عين الحلوة"



بيروت/سما/

عقدت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، اليوم السبت، اجتماعات منفصلة مع كل من حركة وفتح والأمن الوطني من جانب، وآخر مع "القوى الإسلامية" بشأن أحداث مخيم "عين الحلوة".


وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم السبت، بأن هيئة العمل الفلسطيني المشترك قد أنهت اجتماعها باتفاق حاسم يقضي بوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن وفدها انقسم إلى وفدين دخلا إلى المخيم، الأول توجه إلى منطقة البركسات حيث عقد اجتماعا موسعا مع حركة فتح وقيادة الأمن الوطني.


وأكد بيان هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان أن الوفد الآخر توجه إلى مقر "عصبة الأنصار الإسلامية"، حيث عقد اجتماعا مع "القوى الإسلامية"، مشيرا إلى أنه تجرى الاتصالات بين الطرفين، في الوقت الحالي، ومع باقي القوى من أجل تثبيت وقف إطلاق النار ومنع أي خرق له.

#عين الحلوة

الأكثر قراءة اليوم

هيئة المعابر تُعقب حول ما يتم تداوله بشأن مغادرة موجات كبيرة من شباب غزة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

مئات القتلى والجرحى جراء زلزال مدمر ضرب المغرب

تحذير من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بعد زلزال المغرب

يشمل "إسرائيل" والسعودية.. بايدن يعلن عن مشروع "سيغير قواعد اللعبة" في الشرق الأوسط

إجراء عاجل وغير مسبوق للجزائر بشأن المغرب..

دويكات: إصابة 9 أفراد من الأجهزة الأمنية خلال القبض على مطلوبين للعدالة في قباطية

الأخبار الرئيسية

شهيد برصاص الاحتلال في مخيم العروب

photo_2023-09-09_19-08-38

هل يلغي نتنياهو قرار بن غفير بشأن زيارات الأسرى الفلسطينيين؟

turkish-visa-1

غزة: توقف موقت لتأشيرة تركيا..ما السبب؟

يشمل "إسرائيل" والسعودية.. بايدن يعلن عن مشروع "سيغير قواعد اللعبة" في الشرق الأوسط

event_Speeches_presidentrussia230120

اتفاق إسرائيلي روسي يشعل غضب واشنطن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية