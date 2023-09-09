  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مجموعة العشرين تضم الاتحاد الأفريقي الى صفوفها

السبت 09 سبتمبر 2023 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجموعة العشرين تضم الاتحاد الأفريقي الى صفوفها



نيودلهي/سما/

- اتفق قادة مجموعة العشرين المجتمعون في الهند، اليوم السبت، على انضمام الاتحاد الأفريقي إلى المجموعة.

ورحّبت مجموعة العشرين رسميا بانضمام الاتحاد الأفريقي إلى صفوفها، في خطوة تعد انتصارا دبلوماسيا للهند التي تستضيف القمة هذا العام وتظهر كزعيمة لدول الجنوب.

ويضمّ الاتحاد الأفريقي الذي أسّس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا 55 دولة عضوا، ويبلغ مجموع ناتجه المحلي الإجمالي ثلاثة تريليونات دولار، وكانت القارة حتى الآن ممثلة في مجموعة العشرين بدولة واحدة هي جنوب أفريقيا.

مجموعة العشرين هي منتدى للتعاون الاقتصادي والمالي بين دول وجهات ومنظمات دولية تلعب دورا محوريا في الاقتصاد والتجارة في العالم وتجتمع سنويا في إحدى الدول الأعضاء، لمناقشة خطط الاقتصاد العالمي.

وتمثل دول مجموعة العشرين 85% من الناتج الاقتصادي العالمي و75% من التجارة العالمية، ويمثل مجموع سكان هذه الدول ثلثي سكان الكرة الأرضية.

الدول الأعضاء: هي الاتحاد الأوروبي و19 دولة هي - الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، المملكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، إضافة إلى إسبانيا كضيف دائم.

#مجموعة العشرية

الأكثر قراءة اليوم

هيئة المعابر تُعقب حول ما يتم تداوله بشأن مغادرة موجات كبيرة من شباب غزة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

"إسرائيل" تنقل رسالة تحذير لحماس

مئات القتلى والجرحى جراء زلزال مدمر ضرب المغرب

تحذير من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بعد زلزال المغرب

دويكات: إصابة 9 أفراد من الأجهزة الأمنية خلال القبض على مطلوبين للعدالة في قباطية

"الرحلة 114".. تفاصيل مرعبة عن إسقاط "إسرائيل" طائرة مدنية ليبية قبل 50 عاما

الأخبار الرئيسية

يشمل "إسرائيل" والسعودية.. بايدن يعلن عن مشروع الشرق الأوسط

event_Speeches_presidentrussia230120

اتفاق إسرائيلي روسي يشعل غضب واشنطن

3b71451ef9f5561a044c9b1eff96ba17

لبيد يرفض مقترحاً أميركياً مقابل التطبيع مع السعودية

dra

إجراء عاجل وغير مسبوق للجزائر بشأن المغرب..

photo_2023-09-09_13-25-54

ارتفاع حصيلة زلزال المغرب إلى 1037 قتيلا (صور وفيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية