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فاجعة في زلزال المغرب: الأم نجت لكنها فقدت زوجها وأبناءها

السبت 09 سبتمبر 2023 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
فاجعة في زلزال المغرب: الأم نجت لكنها فقدت زوجها وأبناءها



وكالات/سما/

كانت الدموع تملأ عينيها وهي تروي تفاصيل الكارثة التي حلت بعائلتها، حيث فقدت سيدة مغربية زوجها وأبناءها الأربعة من جراء الزلزال المدمر الذي ضرب وسط المغرب ليل الجمعة السبت.

وقالت السيدة المغربية في مقابلة مع التلفزيون المغربي إنه لم يبق لها سوى الله بعد رحيل أفراد عائلتها من جراء الزلزال.

وسردت أسماء زوجها وأبنائها الراحلين بفعل الزلزال: آيت منصور مصطفى، والأبناء: حسن، إلهام، غزلان، إلياس.


وتسكن السيدة منطقة مراكش، وسط المغرب، حيث مركز الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.2 درجة.

 وهذه مجرد قصة بين مئات القصص المؤلمة التي خلّفها الزلزال المدمر، الذي أوقع أكثر من1037 قتيلا حتى الآن بحسب أحدث الأرقام الرسمية المغربية.

وكتبت وزارة الداخلية المغربية أن معظم الأضرار حدثت خارج المدن والبلدات، وذكرت السلطات أن الزلزال ألحق أضرارا كبيرة في الطرق بإقليم الحوز.

وتخشى السلطات أن يرتفع العدد خاصة مع تقطع السبل نحو المناطق الريفية إثر تضرر الطرق المؤدية إليها، بما يعيق عمليات الإنقاذ.

#المغرب

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