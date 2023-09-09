غزة: جمعية وكلاء السياحة والسفر تصدر بيانا بخصوص اهانة المواطنين المتقدمين لفيزا تركيا

غزة/سما/

أصدرت جمعية وكلاء السياحة والسفر، مساء اليوم السبت، بيانا بخصوص اهانة المواطنين المتقدمين لفيزا تركيا في قطاع غزة.

وفيما يلي نص البيان:

بيان صادر عن جمعية وكلاء السياحة والسفر بخصوص اهانة المواطنين المتقدمين لفيزا تركيا

تستنكر جمعية وكلاء السياحة والسفر، الاعتداء الهمجي صباح هذا اليوم السبت 9/9/2023م ضد المواطنين المتقدمين للحصول على فيزا تركيا امام مقر شركة باسبورت في شارع الوحدة بمدينة غزة والذين اصيبوا واهينوا وعوملوا معاملة تمس كرامتهم وانسانيتهم وتعرضوا للإذلال في طوابير طويلة في مقر وحيد داخل مبنى لا يناسب الاعداد الكثيرة والذي يخلو من مصعد لكبار السن والمرضى، مما يؤكد عدم قدرة وعجز هذه الشركة الاحتكارية في تقديم ادنى مستوى من الخدمات للألاف من ابناء القطاع رغم ما تحققه من ربح فاحش.

اننا نستهجن تصعيب انجاز المعاملة على المواطنين بدلا من تسهيل انجازها في اماكن سكناهم عبر عشرات مكاتب السياحة المرخصة المنتشرة في جميع مدن ومناطق القطاع لما تتمتع به من خبرة طويلة منذ سنوات في تجهيز هذه المعاملات، من اجل التخفيف من معانتهم في التنقل على حساب اوقاتهم وجهدهم وتكاليف المواصلات، وذلك بسبب احتكار شركة باسبورت في اصدار معاملات الفيزا التركية والتحكم بالأسعار ورفع رسومها بشكل جنوني بما لا يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية لأهالي قطاع غزة الذين يعانون من الحصار والاغلاق، والتي رفعتها شركة باسبورت من 192 شيكل الى 660 شيكل و910 شيكل للفيزا المستعجلة بزيادة تزيد عن 300% في ظل عدم وجود منافسة حقيقة واستفراد وتحكم كامل واستغلال للمواطنين، بما لا يحقق مصالح المواطنين والشركات التي اضطرت الى اعفاء عدد كبير من موظفيها.

ونلفت الانتباه بأن الجمعية قد حذرت سابقا من هذا السيناريو خلال بيانات ووقفات واعتصامات احتجاجية واجتماعات ومراسلات مع الجهات المسؤولة، ومن اجل كل ما سبق، تطالب الجمعية بما يلي:

1- تقديم شركة باسبورت اعتذار رسمي للمواطنين وتعويضهم علي ما حدث من اهانة واصابات لهم.

2- ندعو لجنة العمل الحكومي ووزارة السياحة الى سرعة الاجتماع مع جمعية وكلاء السياحة والسفر لسرعة تنظيم العمل ، والعمل على اعادة دور عشرات شركات السياحة في تجهيز معاملات تأشيرة تركيا في قطاع غزة بالتنسيق مع شركة باسبورت وجمعية وكلاء السياحة والسفر، وفق التصور والالية التي تتفق عليها الجمعية مع وزارة السياحة والجهات المعنية، للتسهيل على المواطنين واختصار الوقت والجهد والتكاليف عليهم والتي تم عرضها مسبقا علي جهات الاختصاص لتفادي هذه الاهانات.

3- ندعو وزارة السياحة والاثار الى الزام شركة باسبورت بالالتزام بالقوانين والاحكام السائدة في قطاع غزة ومراقبتها اداريا وماليا لضمان سلامة معاملات المواطنين.

4- نطالب بالإيعاز للجهات الامنية لتنظيم الحالة السياحية والية تسجيل المواطنين المهينة من قبل شركة باسبورت لمنعها من الاضرار بالمواطنين بعد الاعتداء على عدد من الشبان.

5- نكرر دعوتنا للرئاسة التركية لإعفاء الجواز الفلسطيني من الفيزا التركية أسوة بالدول الاخرى.

والله ولي التوفيق

مجلس ادارة جمعية وكلاء السياحة