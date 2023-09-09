المغرب يعلن تأجيل مباراته مع ليبيريا في تصفيات أمم أفريقيا

الرباط/سما/

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، تأجيل مباراته مع ليبيريا المقرّرة السبت ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا في كرة القدم "إلى وقت لاحق"، بسبب زلزال عنيف ضرب المغرب ليل الجمعة السبت.

وكتب الاتحاد المغربي في بيانه "على إثر الهزة الأرضية التي تعرضت لها بعض المناطق بالمغرب، تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تأجيل المباراة التي كانت ستجمع مساء اليوم السبت 9 (أيلول) 2023 بين المنتخب الوطني ونظيره الليبيري.. إلى وقت لاحق، وذلك بالتوافق مع الاتحاد الأفريقي".

وكان المغرب ضمن تأهله إلى النهائيات القارية المقررة مطلع 2024 في ساحل العاج، إذ حصد ست نقاط من ثلاث مباريات، بعد فوزين على جنوب أفريقيا المتصدرة 2-1 وليبيريا 2-0 وخسارة على أرض جنوب أفريقيا 1-2، في مجموعة يشارك فيها ثلاثة منتخبات بدلا من اربعة بعد استبعاد زمبابوي.

وكان من المقرر أيضاً ان تستضيف مدينة مراكش المغربية مواجهة حاسمة بين غامبيا والكونغو الأحد في المجموعة السابعة، في منافسة على بطاقة ثانية للحاق بمالي إلى النهائيات.

وارتفعت الحصيلة الأولية للزلزال الذي ضرب المغرب، وحُدّد مركزه بجماعة +إغيل+ بإقليم الحوز، إلى 820 قتيلا و672 جريحا، بحسب وزارة الداخلية.

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