  1. الرئيسية
  2. الرياضة

المغرب يعلن تأجيل مباراته مع ليبيريا في تصفيات أمم أفريقيا

السبت 09 سبتمبر 2023 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
المغرب يعلن تأجيل مباراته مع ليبيريا في تصفيات أمم أفريقيا



الرباط/سما/

 أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، تأجيل مباراته مع ليبيريا المقرّرة السبت ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا في كرة القدم "إلى وقت لاحق"، بسبب زلزال عنيف ضرب المغرب ليل الجمعة السبت.

وكتب الاتحاد المغربي في بيانه "على إثر الهزة الأرضية التي تعرضت لها بعض المناطق بالمغرب، تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تأجيل المباراة التي كانت ستجمع مساء اليوم السبت 9 (أيلول) 2023 بين المنتخب الوطني ونظيره الليبيري.. إلى وقت لاحق، وذلك بالتوافق مع الاتحاد الأفريقي".

وكان المغرب ضمن تأهله إلى النهائيات القارية المقررة مطلع 2024 في ساحل العاج، إذ حصد ست نقاط من ثلاث مباريات، بعد فوزين على جنوب أفريقيا المتصدرة 2-1 وليبيريا 2-0 وخسارة على أرض جنوب أفريقيا 1-2، في مجموعة يشارك فيها ثلاثة منتخبات بدلا من اربعة بعد استبعاد زمبابوي.

وكان من المقرر أيضاً ان تستضيف مدينة مراكش المغربية مواجهة حاسمة بين غامبيا والكونغو الأحد في المجموعة السابعة، في منافسة على بطاقة ثانية للحاق بمالي إلى النهائيات.

وارتفعت الحصيلة الأولية للزلزال الذي ضرب المغرب، وحُدّد مركزه بجماعة +إغيل+ بإقليم الحوز، إلى 820 قتيلا و672 جريحا، بحسب وزارة الداخلية.

ــ

#الاتحاد المغربي لكرة القدم #ليبريا

الأكثر قراءة اليوم

هيئة المعابر تُعقب حول ما يتم تداوله بشأن مغادرة موجات كبيرة من شباب غزة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

"إسرائيل" تنقل رسالة تحذير لحماس

مئات القتلى والجرحى جراء زلزال مدمر ضرب المغرب

تحذير من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بعد زلزال المغرب

دويكات: إصابة 9 أفراد من الأجهزة الأمنية خلال القبض على مطلوبين للعدالة في قباطية

مسؤول سابق بالموساد: 4 خيارات للتعامل مع القضية الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

يشمل "إسرائيل" والسعودية.. بايدن يعلن عن مشروع الشرق الأوسط

event_Speeches_presidentrussia230120

اتفاق إسرائيلي روسي يشعل غضب واشنطن

3b71451ef9f5561a044c9b1eff96ba17

لبيد يرفض مقترحاً أميركياً مقابل التطبيع مع السعودية

dra

إجراء عاجل وغير مسبوق للجزائر بشأن المغرب..

photo_2023-09-09_13-25-54

ارتفاع حصيلة زلزال المغرب إلى 1037 قتيلا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية