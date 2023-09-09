الخارجية: تجهيز فريق التدخل والاستجابة العاجلة لإغاثة منكوبي زلزال المغرب

رام الله/سما/

بدأت وزارة الخارجية والمغتربين، وبتعليمات مباشرة من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وبتوجيهات من رئيس الوزراء وعبر الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا"، بتجهيز فريق التدخل والاستجابة العاجلة، صاحب الخبرة في التدخل لحالات مماثلة، كما حصل مع زلزال تركيا وسوريا مطلع العام الجاري.

وبدأت الجهود بتجهيز الفريق الذي سيتحرك بناء على تعليمات مباشرة، بانتظار ما سيصلنا من الجانب المغربي الرسمي بخصوص استقبالهم لوفود الإنقاذ والاستجابة العاجلة من عديد الدول، وتوزيعها وفق الاحتياجات التي تقدمها الجهات الرسمية المغربية.

وتعمل وزارة الخارجية وكما جرت العادة في حالات مشابهة، على توفير بعض المساعدات من أدوية وأغطية وخيم ومياه للشرب، وغيرها من الاحتياجات الأولوية التي تعلن عنها الجهات الحكومية المختصة في المملكة المغربية الشقيقة.